Z Václavského náměstí už zase zmizí poslední stánky

Kiosky za milion Na Václavském náměstí měly stát prosklené moderní stánky už před dvěma lety. Nakonec z nich ale sešlo. Povolení prodávat klobásy měly do současné doby pouze tři stánky. Město se s dalšími soudilo.



Rekonstrukce by měla přinést čtyři řady platanů, nové lavičky a fontány. Povrch by měla pokrýt štípaná žulová dlažba, vápencové mozaiky a žulové kostky. Přibýt by měly také rampy pro budoucí vybudování podzemních garáží, přípojky pro umístění stánků, srovnat by se měly také výškové rozdíly vozovky oproti chodníku. Odhadovaná cena je 150 až 200 milionů korun.



Podle odpůrců odstranění stánků nelze stánek na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice jen tak odsunout. Pod ním je totiž vstup do kolektoru a jeho přesunem by vznikla jáma. Podobné je to údajně také na můstku u Bati. Zde je stánek napojen na vzduchotechniku metra a plní funkci jejího opláštění.