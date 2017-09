Za kulinárním rájem do centra Prahy. | foto: CPI Národní, s.r.o.

Za kulinárním rájem do centra Prahy

Komerční sdělení Jestliže v minulosti platilo „co Čech, to muzikant“ dnes by se dalo s jistotou říci spíše „co Čech, to gurmán“. Češi jednoznačně milují jídlo, mají rádi velké porce a stále častěji se snaží experimentovat, ochutnávat netradiční chutě a navštěvovat specifické restaurace a bistra, kde mají možnost poznat alternativní styl stravování.

V minulosti si vyzkoušeli, zejména ti mladší, raw stravování, dnes je uchvátila hlavně veganská či bezlepková strava i kuchyně plné exotiky. Pokud jsou totiž v něčem IN, tak je to právě stravování, objevování nových restaurací, návštěvy gastro festivalů i dalších zážitků spojených s gastronomií celého světa. Češi jsou gurmáni, milovníci jídel, vaření, ochutnávání exotických pokrmů a chutí



ČR na 1. místě na světě v počtu kulinárních pořadů na počet obyvatel



Za školami vaření i originálními restauracemi nebo surovinami jezdí desítky kilometrů



1x – 2x za 14 dní si každý šestý Čech dopřeje večeři v restauraci, kde průměrně utratí 750 Kč Od tohoto týdne si však mohou výrazně zkrátit své cesty za novými gastro zážitky a gurmánskou slastí. Dnes totiž otevírá svoji gastro zónu nové generace OC Quadrio, ležící v centru Prahy (Spálená 22, Praha 1 – pozn. redakce), v níž nabídne doslova chutě celého světa. Pakliže jste si do teď mysleli, že stravování v obchodních centrech nemůže dosahovat vysoké úrovně a jde spíše o masovou záležitost, přijďte se od dnešního dne přesvědčit do 1. patra OC Quadrio, jak také může vypadat moderní gastronomie 21. století. V rámci jednoho jediného prostoru, který zabírá neuvěřitelných 35 % plochy OC Quadrio, se můžete v těsné blízkosti setkat s asijskou kuchyní, pravou indickou restaurací, veganským řetězcem, francouzským bistrem, čerstvou středomořskou kuchyní, exkluzivním italským restaurantem, japonským bistrem, tradičním rychlým občerstvení i celou řadou kaváren. Jednoduše řečeno, stravování na míru skutečně všem, dle jejich zájmů, stylu života, profese i povahy. V samotném srdci Prahy, v OC Quadrio, jdou s dobou, a tak připravili rozmanitou gastro zónu odpovídající širokému spektru zákazníků a jejich rozličným přáním. Již od srpna si zde mohou návštěvníci obchodního centra zpříjemnit chvíle kávou či sladkostí dle francouzské receptury v kavárně Creperie nebo si vychutnat nádech čerstvé středomořské kuchyně v restaurantu Vapiano. Od dnešního dne pak na zákazníky obchodního centra čeká i exotika v podobě pravé indické restaurace Bombay Express, kde pokrmy připravují přímo indičtí kuchaři z lokálních surovin nebo poznat asijskou fusion street kuchyni v restaurantu Spicymama. Milovníci veganského stylu života ocení kuchyni řetězce Loving Hut a vyznavači tradičních pokrmů a rychlého způsobu stravování se mohou kvalitně najíst díky pobočce mezinárodního řetězce McDonald´s, kde nebude chybět ani kavárna McCafé, nabízející kávové nápoje a vydatné sladkosti v hutném americkém stylu. Zapomenout nesmíme ani na restauranty či kavárny, které jsou už nějakou dobu součástí gastro zóny OC Quadrio a zároveň tak i skvělým doplněním této gastronomické mozaiky, jako jsou Polpo by Kogo, exkluzivní restaurant a bar ve stylu italské kuchyně nebo Sushi time, jedinečné bistro, kde si zákazníci mohou pochutnat především na sushi z kvalitních originálních surovin, ale i na dalších specialitách japonské kuchyně. Gastro zóna by pak pochopitelně nebyla úplná bez kaváren, v nichž si návštěvníci mohou užít chvíli klidu a relaxu nad šálkem své oblíbené kávy nebo jiného kávového nápoje či sladkosti dle vlastního výběru. Nalezneme zde tak například Costa Coffee, Café Level, Kofi Kofi i Tchibo. Milovníci gastronomie a vaření si navíc mohou právě do OC Quadrio přijít pro speciální dárek v gastro duchu. Stačí v obchodním centru nakoupit od úterý 26. září do neděle 1. října za více jak 400 Kč a jeden z nákupů realizovat v některé z restaurací nebo kaváren. Následně na ně čeká dárek v podobě bylinek, plátěné tašky nebo zástěry na vaření v originálním designu, tak, aby si mohli nákupy potravin, přípravu jídel a jejich konzumaci užít ještě více stylově. Stavte se od 26. září v OC Quadrio. Novou gastro zónu objevíte hned v 1. patře – Spálená 22, Praha 1. www.quadrio.cz.