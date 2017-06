Za popelníky restaurace zaplatí ročně i tisíce

Anketa deníku Metro - jak to bylo v zahraničí Deník Metro udělal anketu mezi Evropany v zemích, kde už kouření v restauracích či barech několik let platí. Alizée Dupontová, Francie (zákaz od ledna 2008): „Když byl zákaz u nás zaveden, byla jsem ještě malá. Myslím ale, že většina lidí to vítá, protože je v restauracích čistší vzduch.“



Tomas Buta, Litva (zákaz od ledna 2007): „Před zákazem a hned po jeho zavedení bylo hodně kuřáků naštvaných, ale brzo si zvykli. A nakonec byli rádi, že se vevnitř nekouří. Žádný velký rozruch se nekonal."



Séraphine Aeltermanová, Belgie (zákaz definitivně od července 2011): „Na začátku probíhalo mnoho protestů majitelů barů, kteří tvrdili, že ztratí tržby a že nebudou schopni přežít. Vláda zvýšila frekvenci kontrol a častěji pokutovala za prohřešky. Z osobní zkušenosti mohu říct, že noční život pro nekuřáky je výrazně příjemnější. Nejen že nemusíte trpět kouř z cigaret v ­baru, ale po návratu, nesmrdíte jako popelník."