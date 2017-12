Za tajemstvím názvů pražských čtvrtí

Některé názvy pražských částí opravdu budí zájem, údiv a zamyšlení, ale málokdo je takový detektiv, aby po původu názvů pátral. Nám s tím pomohl Milan Polák, ředitel nakladatelství Milpo, které se specializuje na knihy o Praze, vědci z Ústavu pro jazyk český, digitalizovaná verze pětisvazkového slovníku Antonína Profouse Místní jména v Čechách a další internetové nebo písemné prameny.



Koloděje

Při vyslovení tohoto názvu by nás možná mohlo napadnout, že místní lidé jsou nadšení fanoušci a podporovatelé cyklistiky nebo že tam kdysi pobýval známý obr Koloděj ze hry divadla Járy Cimrmana Dlouhý, Široký a Krátkozraký.

Vznik osady a tvrze i název má nicméně souvislost s cestou vedoucí z Prahy východním směrem. Po ní jezdily povozy už na přelomu 13. a 14. století. Při brodech, přes které vedla, bývali usazeni koláři (řemeslníci vyrábějící kola pro povozy), kterým se dříve říkalo kolodějové. Odtud pramení název obce.

Hostivař

Území Hostivaře bylo pravidelně osídleno patrně již od 8. či 9. století, jak o tom svědčí četné archeologické nálezy. Dávný kronikář zachytil místní etymologickou domněnku o vzniku jména Hostivař.

Staročeština údajně znala jména Hostislav a Hostivít, ale už ne Hostivař, proto název podle kronikáře nepochází od osobního jména, ale spíše z účelu hradiště. A z něj se přeneslo na obec. Jednalo se patrně o místo, na kterém jako pod ochranou tábořili kolem projíždějící kupci. Tam měli vymezený prostor pro přípravu stravy i přenocování. Podle jazykovědců však jméno připomíná Hostivarův dvůr či hrad.

Osídlení by tedy bylo pojmenováno podle jakéhosi Hostivara, což byla zřejmě přezdívka. Hostivar byl tedy člověk, co buď pro hosty – což je staročeské označení pro cizince – vařil, nebo je varoval, tedy chránil. Ale vyskytl se i opačný výklad, totiž že se onen muž před hosty sám varoval, neboli chránil sám sebe.

Vyberte si, co je libo, ale vezměte do úvahy, že nedaleko od Hostivaře se nacházejí Měcholupy. Je zřejmé, že už samotné toto jméno evokuje místo, kde se zdržovali lupiči měchů, totiž zavazadel. Naznačovalo by to, že trasa dávné obchodní cesty procházela od Hostivaře směrem na Dolní Měcholupy.