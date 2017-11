Za vánoční nákupy utratíme dvakrát víc, než naplánujeme

Vánoční kalkulace Dárky dáváme proto, abychom dělali radost. Záleží však na tom, kolik na to máme peněz.



V rodinách, kde se nehledí na dno peněženky, vyjde letos jeden dárek v průměru na 7686 korun. Sedm procent bohatých rodin je ochotno podle Zboží.cz utratit za dárky od 46 do 89 tisíc korun, průměr je 57 843 korun



Pro prarodiče bude nejtypičtějším dárkem robotický vysavač v ceně kolem 10 tisíc korun, nebo kuchyňský robot za osm tisíc korun. Pro děti se počítá s počítačem v průměru za 26 tisíc korun.



82 procent lidí se domnívá, že dárek by měl být především výjimečný.



Asi polovina internetových obchodů doručuje v předvánočním období i levnější dárky zdarma.



Více než pětina Čechů utratí letos za jeden dárek od jednoho do tří tisíc korun.



Tři procenta českých žen nebude dárky kupovat, poprosí někoho z blízkých.



Klasický český bramborový salát by měl při přípravě doma vyjít ze surovin pořízených ve slevových akcích na 80 korun za kilo. Kupovaný vychází letos na padesát korun.



Rozhoduje rychlost. Pokud si má zákazník před Vánoci vybrat mezi nejistým termínem dodání a cenou při dodávce ihned, raději si připlatí.



Asi 18 procent mladších zákazníků by mohlo letos o Vánocích pořídit dárek na zahraničních e-shopech, včetně těch čínských.



Cenové srovnávače umožní při výběru vánočních dárků ušetřit v průměru 23 procent z celkové utracené částky.

Čtyři procenta Čechů zaplatí letos za dárky maximálně tisícikorunu.