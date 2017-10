Za volby jsme v sázkách utratili desítky milionů

Černí koně. Víra v komunisty. Favoritem je ANO Voliči vhazují lístky do uren spíše podle toho, jaké jsou sázkové kurzy stran, než na základě průzkumů.



200 tisíc korun na vítězství ve sněmovních volbách je nejvyšší sázka u kanceláře Chance. Případný zisk ale jen okolo 4 tisíc korun.



Pět milionů korun by dostal sázkař, který v kurzu 1:100 vsadil 2. října 50 tisíc korun u Fortuny na vítězství Okamurovy strany SPD.



4,180 milionu korun si zase odnese tipař, který tuto středu vsadil na Okamurovu výhru 38 tisíc korun při kurzu 1:110 u Tipsportu.



700 000 korun zatím utratili sázkaři v jedné z kanceláří za to, že volby vyhrají komunisté. Jejich kurzy se pohybují u většiny společností v poměru 1:21.



V listopadu 2016 byl kurz Jiřího Drahoše u Tipsportu 1:200, nyní 1:2,7. Nejvyšší výhru by mohl inkasovat tipař na lobbistu Marka Dalíka. U Fortuny má od ledna 2017 velice zajímavý kurz 1:9999