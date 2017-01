Zabijačka je v Česku už po staletí. O společenskou událost klesá zájem

Znáte zabijačkový slovníček? ● Jitrnice/jaternice – jejich základem jsou játra, maso, bílé pečivo a koření. ● Jelita – jsou charakteristická tmavou barvou pro krev, která se společně s namočený- mi kroupami přidá k základu podobnému jitrnicím. ● Ovar – směs uvařeného masa, která se tradičně jí s čerstvě nastrouhaným křenem. Obvykle to bývá maso z hlavy, koleno a jazyk. ● Tlačenka masová nebo krvavá – jejím základem jsou vyvařené nožičky a kůže, díky kterým se vytvoří rosolovitá hmota spojující kousky masa. Do krvavé tlačenky se navíc přidává krev. ● Prdelačka – jedná se o vývar z ovarového masa, do kterého se přidá krev, kroupy a koření.