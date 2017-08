Nemoci srdce jsou nenápadné, zabíjí častěji než rakovina

Češi nemají tušení, co je to chronické srdeční selhání, a ­to i přesto, že tato nemoc zabíjí. Toto onemocnění je v ­Česku každoročně diagnostikováno u čtyřiceti tisíc lidí. Polovina z nich zemře do pěti let od stanovení diagnózy. „Horší čísla má jen úmrtnost u rakoviny,“ řekl deníku Metro Josef Kautzner, přednosta kliniky kardiologie pražského IKEM.



Jak nemoci předcházet Pokud nechcete mít starosti se srdcem, žijte zdravě. Jednou z příčin chronického selhání srdce je obezita. Doktoři tak radí hlídat si váhu.

Základem je vyrovnaná strava s dostatkem všech živin. Má mít dostatek vlákniny a ovoce, nemá být nadýmavá a dráždivá.

Srdeční selhání patří s cukrovkou a vysokým tlakem k epidemiím třetího tisíciletí.

Největší záludností této nemoci je její nenápadnost. Chronické selhání srdce totiž nebolí a příznaky si lidé většinou nespojují s nemocí srdce. Navíc řada lidí je považuje za běžný projev stáří.

„Únavu a vyčerpání již při malé zátěži zaměňují za přepracovanost, oteklé kotníky spojují s­ věkem, dušnost zase s přibíráním na váze nebo astmatem, přitom jsou to hlavní příznaky srdečního selhání,“ přibližuje vedoucí oddělení srdečního selhání IKEM Vojtěch Melenovský. Mezi další příznaky také patří například častější močení nebo ztráta chuti k jídlu. ̈

Kvůli tomu, že řada příznaků na první pohled nemá souvislost s onemocněním srdce, mají problém s diagnostikou někdy i samotní lékaři. „Právě obvodní lékař je tím, kdo by měl nemoc odhalit. Proto s ním o všem mluvte a řekněte mu i o zdravotních problémech, které se vám budou zdát nepodstatné,“ nabádá Melenovský.

Velký problém 200

Tolik tisíc Čechů trpí chronickým (vleklým) selháním srdce. V Evropě má tuto nemoc podle odhadů 15 milionů lidí. 32 Kvůli chronickému srdečnímu selhání musí každý rok do nemocnice 32 tisíc Čechů. Čtvrtina z nich se pak do nemocnice po měsíci vrátí se stejnými problémy.

Problém u tohoto nenápadné onemocnění je také to, že se rozvíjí postupně. „Lidé přicházejí k lékaři až ve chvíli, kdy je problémy začnou vážně omezovat v běžném životě, nebo hůř, když je třeba akutní hospitalizace. Včasné rozpoznání tohoto onemocnění je přitom stěžejní, jedině tak může být nemoc zastavena či alespoň kontrolována,“ říká Melenovský. Podle něj je důležitá také prevence. „Lidé by neměli tolik pít alkohol a ­kouřit. Důležité je také zdravě jíst a mít dostatek pohybu,“ doplňuje.

Velkým problémem je také to, že Češi o této rozšířené nemoci skoro vůbec nic nevědí. Nedávný průzkum společnosti STEM/MARK zjistil, že skoro polovina lidí si myslí, že srdeční selhání je totéž jako infarkt. To však není pravda. Lidé také tuto nemoc spojují s bolestí na prsou, ale i ta je příznakem infarktu, a ne srdečního selhání.