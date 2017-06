Oprava za miliardu. Začala rekonstrukce slavného Negrelliho viaduktu.

Oprava se dotkne cestujících Větší omezení pro cestující a změny v jízdních řádech začnou platit až v červenci. Oprava potrvá do roku 2020 .



budou zastavovat na nově vybudované zastávce Vltavská, která bude přímo u stejnojmenné stanice metra trasy C. Vlaky od Kralup budou jezdit přes nádraží Holešovice.



Rychlíky z Děčína budou opět končit až na Hlavním nádraží.



V metropoli nebude zavedena žádná speciální náhradní doprava. O cestující se na Vltavské postará trasa metra C nebo tramvajová linka 14.



je také určitým testem. Pokud se osvědčí, nevylučuje Ropid, že by zde vznikla zastávka trvalá. Ta by umožňovala přímý a pohodlný přestup na metro podobně jako před časem vybudovaná zastávka na Kačerově.