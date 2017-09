Záchranka získá nový domov

O tom, kde si zbuduje pražská záchranka svou centrálu, se vedly dlouhé dohady. Přestože je podle zdravotníků jejich současné pronajaté sídlo v Korunní ulici již delší čas nevyhovující, stále se nedařilo domluvit přesun za lepším. Teď se záchranáři konečně přestěhují do dva roky opuštěné budovy Nové Palmovky.



„Jde o naprosto průlomový krok, věřím, že záchranka v budově Nová Palmovka bude v plném provozu již v roce 2019. Najít důstojné zázemí pro záchranáře jsem považoval za prioritu už od svého zvolení, nespočet jednání a úsilí teď konečně korunuje úspěch,“ řekl radní pro oblast zdravotnictví, do jehož gesce záchranka spadá, Radek Lacko.



Původně byla budova určená pro radnici Prahy 8. Komplex byl následně předmětem sporů mezi Prahou 8, magistrátem a stavební firmou Metrostav. Nakonec se podařilo vyjednat mimosoudní dohodu. Sídlo záchranářů bude zabírat polovinu plochy objektu, ve zbytku bude úřad Prahy 8 a komerční prostory.



Magistrát dá městské části na stavbu centra dotaci 600 milionů korun. Za ni zde musí záchranáře radnice nechat alespoň padesát let. Dostavba by měla být hotova do poloviny roku 2019.



Záchranka chtěla původně sídlit také v Troji. Stavba u výjezdu z tunelu Blanka měla začít už v roce 2013. Projekt za 400 milionů korun však zablokovala žaloba trojské radnice, která k němu měla řadu výhrad.