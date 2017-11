Záchranky přijaly dvacet tisíc zvířat

Národní síť záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody, nedávno přijala zvíře v nouzi s číslem 20 000. Byla jím těžce zraněná volavka popelavá nalezená v Praze-Čimicích.



„Našim pracovníkům letos prošly rukama stovky netopýrů, tisíce ježků, poštolek či zpěvných ptáků. Do stanic se dostaly i vzácné druhy, jako jsou orli mořští a skalní, sokoli, sýčci, vydry, dudci nebo černí čápi. Vůbec poprvé jsme dvacet tisíc zvířat za rok ošetřovali loni,“ řekla deníku Metro koordinátorka sítě stanic Zdeňka Nezmeškalová.

Záchranáři upozorňují, že za zvyšujícím se počtem zvířat, která ošetřují, stojí především činnost lidí. Nejčastějšími důvody jsou i letos zdánlivě opuštěná mláďata. Utrpení zvířatům způsobí lidé v domnění, že pro ně konají to nejlepší. Pokud by podle ochranářů například každý věděl, že se nesahá na ptačí mláďata, až dva tisíce z ­nich by nebylo každý rok v ­přírodě „ukradeno“ jejich rodičům.

Mezi dalšími důvody zranění jsou srážky s auty na silnicích, nárazy do prosklených ploch, popálení o ­elektrická vedení, zranění jinými zvířaty – třeba když ptáky napadne kočka nebo pes. Jsou to ale také pády do nejrůznějších jímek, šachet či komínů. Nelehké bývají podle Nezmeškalové také odchyty ptáků omotaných rybářskými vlasci či poraněných od rybářských háčků. „Obrovský je nárůst příjmů zvířat, která se ocitla na nevhodném místě. Šlo například o kachní rodinky z­ uzavřených vnitrobloků či masivní zálety netopýrů do bytů v ­Liberci, Plzni či Brně,“ vysvětluje Nezmeškalová.

Okolo šedesáti procent zvířat se podaří vyléčit a opět navrátit do přírody. Zmíněná volavka toto štěstí neměla. „Její zranění nebyla slučitelná se životem a musela být utracena,“ dodává Nezmeškalová. Potřebujete-li poradit, kontaktujte nejbližší záchrannou stanici na telefonním čísle 774 155 155.