Zahradničení, chytání deště i učebna ze slámy, to mají pražské školy

Tady se učí netradičně Na desítce mají logopedickou základní školu, studenti holešovického gymnázia se učí v lese.



Základní a mateřská škola logopedická vzdělává žáky s vadami řeči. Na území Prahy 10 působí více než 25 let. Nyní se rozrostla natolik, že jí jsou prostory v Moskevské ulici malé. Proto se přestěhuje do Malešic.



Žáci Gymnázia Přírodní škola v Letohradské ulici v Praze 7 zase při výuce musejí povinně ven. Šest až osm týdnů ze školního roku tak se svými učiteli vyrážejí mimo Prahu. Studenti se také musejí povinně zapojovat do organizace života školy. Při studiu tak pomáhají se samosprávou, dělají lektorské praxe nebo slouží jako patroni mladším studentům.