Zákaz billboardů ženou senátoři k soudu

Podél tuzemských dálnic to vypadá, že země slaví státní svátek. Místo reklam jsou totiž na billboardech české vlajky. Nic se ale neslaví, je to protest. Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR), chce vlajkami upozornit na problém, který ho teď pálí. Stovky billboardů musí totiž od září začít od silnic mizet. Nařizuje to zákon.



Svazu se zákaz billboardů pochopitelně nelíbí. „Postup státu, který na jedné straně smlouvami, povoleními a licencemi umožňuje provozovatelům venkovní reklamy legální podnikání, a nyní, přestože jsou tyto smlouvy, povolení a licence stále platné, jim toto podnikání bez náhrady zakazuje, je faktickým vyvlastněním,“ říká Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy. Svaz sdružuje více než dvě třetiny majitelů dotčených ploch.



Podle Pavlase vyvlastnění soukromého majetku připouští ústava jen ve veřejném zájmu a za náhradu. „Veřejný zájem stát nikdy neprokázal a žádnou náhradu neposkytl. Provozovatelé billboardů se tak stali oběťmi protiústavního znárodnění a budou se mu muset příslušným způsobem bránit,“ tvrdí Pavlas. Za billboardy u silnic svaz nebojuje sám. Má podporu sedmnácti senátorů, kteří se včera kvůli zákazu obrátili k Ústavnímu soudu.



Zákaz billboardů obsahuje novela z roku 2012. Poslanci tehdy kvůli obavě z případných sporů s provozovateli venkovní reklamy ponechali pětileté období, po které mohly billboardy u českých silnic zůstat. Toto období končí nyní v září. Reklamní poutače mají od silnici zmizet, protože odvádějí pozornost řidičů, a jsou tím pádem nebezpečné.



Podle senátorů lze ale zvýšení bezpečnosti silničního provozu dosáhnout i jinými metodami než plošným řešením, například lze odstraňovat nepovolené reklamní plochy a neprodlužovat nájemní smlouvy billboardům na státních pozemcích či mostech. Podle senátorů také připadá v úvahu změna zákona, která umožní odstranit konkrétní nebezpečné billboardy s ohledem na veřejný zájem, případně je vyvlastnit s náhradou.