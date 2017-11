Zákazník není hloupý, zbytek ze skladu nekoupí

Uměle vyhnané ceny Black Friday připomíná prudký pokles cen na počátku světové krize v roce 1929. Hospodářskou krizi odstartoval pokles na newyorské burze. Ta nejvíce poklesla v úterý, ale do Evropy se propad dostal až v pátek.



„Základem bylo to, že cena akcií na burze neustále rostla a rostla bez toho, aniž by se zvedala jejich reálná hodnota…Takže investoři více a více platili za vzduch v euforii, že vzduch, který koupím dneska, bude mít zítra větší hodnotu. A tak to šlo několik let. Jen proto si byli lidé ochotní brát úvěry, aby mohli vzduchu koupit víc a víc a dráž a dráž. Jenže on to byl pořád jen tentýž vzduch. No a pak byla jen otázka času, kdy si toho, že ten vzduch je předražený, někdo všimne, myšleno statisticky, a začne vlna výprodejů,“ vysvětluje příčinu krachu Pavel Novák, CEO Zonky.



A dál vysvětluje princip krachu burzy: „První prodávají ti, co si na vzduch půjčili. Ti spustí paniku a skončí to tak, že už prodáte za jakoukoliv cenu. Takže ten stejný vzduch, který jste koupili za 100 dolarů, jste ještě rádi, že prodáte za dolar. Pokud jste bankéř, než jít ke klientovi oznámit, o co všechno přišel, raději to zamlčíte nebo skočíte z okna,“ uvedl Pavel Novák.



Podle Nováka se může krach v budoucnu opakovat. „A přijde to pravděpodobně v sektoru kryptoměn. Velmi se to nabízí,“ dodává Novák.



Lze podobnému krachu předejít? „Systém je nastavený tak, že funguje ve vlnách. Takže k růstu a poklesu bude docházet periodicky. Krach je extrém. Obecně v citlivých sektorech pomáhá regulace, která ale není všeobjímající,“ vysvětluje Novák.



Obchodníci celosvětově využívají vzpomínku na Black Friday jako marketingový nástroj pro oživení nabídky.