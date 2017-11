Zalezte pod zem!

Divadlo zahrají i ve sklepě Umělec tělem i duší. Herec, muzikant, hudebník, speaker a hlavně člen uskupení Impra, které v rámci akce Den pod zem předvede netradiční divadelní vystoupení. Deník Metro vyzpovídal Hannyho Firlu. Můžete čtenářům představit Impra a jeho tvorbu?

Jsme trio, ve kterém v roli herce, zpěváka a tanečníka působím já s Ondřejem Králem a doplňuje nás multiinstrumentalista Igor Ochepovsky. Za tři roky máme za sebou přes dvě stě představení a tři studentské Thálie.

Co je pro vás typické?

Představení bez jakékoli přípravy čehokoli. Nemáme scénář ani kostru. Ale ani žádnou záchranu. Jsme jenom my tři, publikum a prostor, ve kterém se představení koná. Co se stane, stane se. Každé představení je jiné a neopakovatelné.

V neděli budete hrát ve sklepení kostela...

Každý nový prostor je přínosem. Rádi hrajeme stále někde jinde, protože tím se mění i celková nálada představení. Ve sklepení kostela to bude premiéra.

Chystáte něco speciálního?

Ne, ale myslím si, že prostor a energie diváků nám napovědí během úvodních pár sekund.

Co vás ještě čeká do konce roku a na co se můžeme těšit příští rok?

Do konce roku chystáme v Praze ještě jeden vlastní event, ale o tom zatím nemohu říct více. Na jaře nás čeká tour po Česku, budou možná i zastávky na Slovensku. Pomalu rozjednáváme další zahraniční země. Vše se dozvíte na www.facebook.com/hereckaimprovizace/