Zaplní auta Písnici a Libuš? Na jihu Prahy se kříží opravy

Zácpy v Praze Zeptali jsme se čtenářů: Který den v týdnu je podle vás nejkritičtější a ­kde?

Niki Labská: V Blance, a to každý den. Padesátka to tam vždy úplně zaseká. V ­dešti to vypadá, jak když každý zapomněl řídit! David Vachuška: Praha 6 okolo osmé ráno, když se všichni z okolí hrnou do Prahy autem. Tereza Turčanová: Jakmile člověk neprojede Prahu do sedmi do rána, tak je v háji a ­je jedno, kde to je. Robert Herink: Nejhorší je v­ poslední dnech ulice Průmyslová před odbočením ke Spojovací kvůli zúžení. David Kliner: Poděbradská nebo Kbelská před odbočením na Vysočanskou radiálu.