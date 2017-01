Zapomeňte na placení kartou jedním kliknutím

Nová pravidla budou mít dopad i mimo EU Podle průzkumu, který si dala udělat VISA, by téměř dvě třetiny (61 procent) spotřebitelů nákup vzdaly, pokud by byl proces on-line nákupu rozšířen o další kroky.



Návrh Evropského orgánu pro bankovnictví také přináší mezinárodním webovým stránkám povinnost dodržovat při prodeji zboží evropským zákazníkům nová evropská pravidla, jinak bude nákup automaticky zamítnut. To by mohlo podle odhadů společnosti VISA ovlivnit platby v celkové hodnotě přesahující šest miliard eur, což představuje dvě třetiny všech evropských transakcí na mezinárodních webech.



Průzkum ukázal, že 51 procent zákazníků nakupuje přes internet u obchodníků mimo Evropskou unii.



Nový systém by měl vliv i na řidiče. Ti by stáli v delších frontách a měli by problémy s použitím karty na placených parkovištích či u mýtných bran, kde v současnosti není vyžadováno zadávání PIN kódu. Například jen ve Francii by to ovlivnilo více než 500 milionů cest ročně.