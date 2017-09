Září je měsícem výluk v pražské hromadné dopravě

Pojede to jinak. Nejvýraznější zářijové výluky Výluku ve středu 13. září budou provázet také změny zastávek autobusů. Pro linku číslo 915 se zřizuje zastávka Královský letohrádek – pro směr Hradčanská v ulici Mariánské hradby poblíž tramvajové zastávky směr Malostranská a pro směr Nebušice v ulici Mariánské hradby přibližně 90 metrů před tramvajovou zastávkou směr Pražský hrad a přemisťuje se zastávka Hradčanská – v obou směrech z ulice Milady Horákové do ulice Badeniho.

V neděli 17. září bude od 7.30 do 19.30 hodin obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Nádraží Holešovice – Ke Stírce. Linka číslo 17 bude odkloněna přes zastávky Ortenovo náměstí, Libeňský most, Palmovka a Bulovka. V trase Nádraží Holešovice – Hercovka – Kobylisy bude zavedena náhradní autobusová doprava X17. Od pátku 22. září od 20 hodin do pondělí 25. září 4.30 ráno bude obousměrně přerušený provoz tramvají v oblasti náměstí Republiky, v úseku křižovatky ulic Na Poříčí a Havlíčkova – Štefánikův most. Změny tras tramvajových linek se týkají čísla 6, 8, 15, 26, 91, 94, 96. Odkloněna přes objízdné trasy bude i historická linka č. 41. Po dobu změn tras tramvajových linek bude v tomto termínu na předmostí Hlávkova mostu zřízena pro oba směry zastávka Vltavská. Provoz autobusů v oblasti výluky bude v pátek 22. září přerušen již od 12.00 hodin. V sobotu 23. září bude od 8.50 do 19.45 hodin obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Náměstí Bratří Synků – Vozovna Pankrác. Linka číslo 13 bude ve směru od Černokostelecké ukončena na náměstí Bratří Synků. Výstup z ulice Na Zámecké, nástup na náměstí Bratří Synků v obratišti. V trase Náměstí Bratří Synků – Vozovna Pankrác bude zavedena náhradní autobusová doprava X13.