Zaseknutý v kontejneru, stejně jako v báchorce

Když se nedávno vydala čtenářka Veronika Petrová na procházku po Zličíně, zaslala nám z ní fotografii kontejneru na elektrozařízení, ze kterého trčí dvě mužské nohy. Ačkoliv se podle ní z úkazu, který původně vypadal jako originální reklama, nakonec vyklubal jen muž na chvíli zaseknutý v ústí kontejneru, situace dala vzpomenout na městskou legendu o podobně zaseknutém muži. Ta se v Praze traduje již od roku 1996 a ­podle etnologa a specialisty na folklor Petra Janečka se odtud rozšířila nejen po celém tuzemsku, ale i za hranice.

„Děj příběhu vypráví o ­dvou mladících, kteří se při večerní procházce pod vlivem alkoholu či dalších povzbuzujících prostředků vsadí o to, zda jeden z nich prostrčí hlavu typickým kulatým otvorem v kontejneru na tříděný odpad. Když se pak následně nedaří mladíkovi hlavu vytáhnout a kamarád běží pro pomoc, situace využije kolemjdoucí neznámý sexuální útočník. Ten dotyčného v této poloze, ve které se nemůže bránit, znásilní,“ vypráví legendu Janeček.

Tento příběh, obvykle prezentovaný jako reálná událost, která se stala kamarádovi kamaráda, se podle odborníků na městský folklor pravidelně vrací. To je způsobeno především odrůstáním další a ­další generace mladých lidí, kteří smyšlený původ historky neznají. K přiživování pravdivosti legend přispívají také média, která čas od času legendu prezentují jako reálnou událost. „Může to být již více než sedm let, co tento příběh otisknul jeden bulvární deník. Před čtyřmi lety byl zase u jiné konkurence prezentován jako příběh čtenáře,“ dodává Janeček.

K opětovnému oživování legendy o zaseknutém muži v­kontejneru přispívají bohužel rovněž reálná neštěstí. V­ kontejneru na textil v Ostravě se před dvěma měsíci skutečně zasekl dvaatřicetiletý muž, a než se mu dostalo pomoci, byl mrtvý. Za poslední půlrok šlo přitom na Ostravsku o druhý takový případ.

Dva roky před touto událostí zase museli hasiči v pražské Dykově ulici vystříhat muže z kontejneru na elektroodpad, který se bez pomoci nemohl dostat ven. Celou paletu příhod s lidmi zavřenými v kontejnerech mají také pražští strážníci. „Případů, kdy strážníci pražské městské policie museli řešit případy, v nichž figuroval kontejner, je opravdu mnoho. Jednoho zloděje, z něhož se následně vyklubal cizinec bez platného víza, musel z kontejneru na šatstvo dokonce vysvobodit až odborný pracovník se speciálním klíčem,“ doplňuje mluvčí strážníků Irena Seifertová.