Zastupitelé Pirátů musejí brát dva různé platy

„Náš poslanec a zastupitel Jakub Michálek napsal dopis úřadu a ten mu sdělil, že potřebujeme souhlas zastupitelstva. Požádali jsme o něj a nedostali jsme ho, pro bylo pouhých devět zastupitelů mimo náš klub. Člověk chce přenechat městu peníze, a nejde to. Fakt Kocourkov,“ kroutí hlavou zastupitel a poslanec Mikuláš Ferjenčík.



Odměny 5 Tolika tisíc korun plus dalších 450 korun za každou započatou hodinu jednání se chtěli Piráti vzdát. Zastupitelé, kteří mají civilní zaměstnání, dostávají od města za účast na jednáních náhradu. Druhou částku mohou bez souhlasu odmítnout, tu první nikoliv.

Pro návrh Pirátů hlasovalo 13 z celkem 65 zastupitelů. Piráti mají v pražském zastupitelstvu čtyři členy. Ve volbách do Sněmovny získala strana 10,79 procenta hlasů, v Praze to bylo 17,59 procenta.

Podobné zdvojení platů řešil nedávno také radní a novopečený poslanec za TOP 09 Dominik Feri. Ten se rozhodl zřídit transparentní účet, kam bude putovat odměna za výkon funkce radního v Teplicích. „Je to asi sedm tisíc korun měsíčně a mandát mi vyprší za rok. Peníze, které se tam sejdou, použiji na vytvoření webové platformy pro občanské vzdělávání. Představuji si ji tak, že by se tam zejména mladí lidé dozvěděli jak základní věci (co je to parlament, zastupitelstvo a podobně), tak i věci složitější (třeba evropské instituce). Zkrátka, aby si každý zvolil okruh témat, na která stačí a ve kterých by se rád vzdělal,“ napsal na svém Facebooku Feri.

Platu i cestovních náhrad se chtěl před pár měsíci vzdát také senátor František Čuba. Někdejší šéf JZD Slušovice ze svého působiště ve Zlíně do Senátu nedocházel kvůli zdravotním problémům. Nakonec se rozhodl přeposílat peníze na projekty spojené s mládeží.