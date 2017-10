Zavřený Anděl i oprava trati do Řep. Podzim je doba výluk v metropoli

Pozor, jede to jinak. Nejvýraznější podzimní výluky Zavřený Anděl, Palmovka i přerušení provozu tramvají v úseku Otakarova–Albertov. ● Metro Anděl: Minulý měsíc se uzavřel vestibul metra na Andělu. Cestující se do metra dostanou jen přes vstup u obratiště autobusů Na Knížecí. Změnila se i trasa tramvají. Pro přestup na tramvajové linky lze využít okolní stanice metra Smíchovské nádraží a Karlovo náměstí (vestibul Palackého náměstí). Případně lze z vestibulu na Knížecí (stanice metra Anděl) dojít pěšky na křižovatku Nádražní a Plzeňská či použít autobusové linky číslo 123, 167 a 191 ze zastávky Na Knížecí do zastávky Anděl ve Stroupežnického ulici, případně i tramvajové linky číslo 7, 21 z ulice Za Ženskými domovy a číslo 5, 12, 20 z Nádražní ulice.

● Metro Palmovka: V červnu se začal na Palmovce stavět výtah a modernizují se tu také eskalátory. Rekonstrukcí projdou také přístřešky nad vstupy do metra. Kvůli opravám jsou uzavřeny všechny čtyři vstupy do stanice v oblasti ulic Zenklova a Na Žertvách. Podle prognózy dopravce omezení potrvá asi pět měsíců, práce se tedy chýlí ke konci. ● Otakarova–Albertov: Z důvodu pokračující rekonstrukce inženýrských sítí, vozovek a tramvajových tratí je od konce září do 9. prosince přerušen obousměrně provoz tramvají již jen v úseku Otakarova–Albertov. Oprava se týká 1,5 kilometru dlouhého úseku. Nové trasy odklání tramvajové linky číslo 7 a 14. Zrušen je provoz linky číslo 4 a odkloněna linka číslo 23.