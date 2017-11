Zavřený výstup na Andělu dělá z cestujících „líné nezdvořáky“

Stanice metra Anděl má jeden z nejvytíženějších vestibulů podzemní dráhy v Praze. Podle statistik dopravního podniku tu projde více než 56 tisíc osob denně. Není proto divu, že je po uzavření jednoho z výstupů cestujícím u vstupů poněkud těsněji. Obzvláště to pociťují ti, kteří musejí bojovat o­prostor v přeplněných bezbariérových výtazích.



„Co tu lidé musejí pro vstup do metra ujít pár kroků navíc, je to bída. Spousta se jich totiž místo pár minut chůze navíc raději natlačí do výtahů. Pak se stává, že se nechtějí ani rozjet, protože jsou přetížené. Tlačící se dav taky často zapomíná pustit jako první maminky s ­kočárky,“ stěžuje si Petr, kterého deník Metro zastihl ve frontě na výtah. „Mimo špičku ho nikomu neblokuju. Nejsem líný nezdvořák jako někteří,“ dodává omluvně Petr.



Výtahy v metru V současnosti jsou mimo provoz pouze dva výtahy, a to v ­Nových Butovicích a na Florenci.

Aktuální funkčnost bezbariérových zařízení lze sledovat on-line na www.dpp.cz/stav-bezbarierovych-zarizeni/. Vstup do stanice metra Anděl byl v září uzavřen na devět měsíců. Důvodem byla výměna pohyblivých schodů a dalších prací, jež mají za cíl zabránit průsakům vody.

Bezbariérová zařízení jsou podle přepravního řádu určena pro všechny cestující, přednostně však pro invalidní, nepohyblivé osoby a cestující s dětskými kočárky. Před nadužíváním výtahů varovali zmatené cestující v prvních dnech od uzavření vstupu do metra u křižovatky Anděl také informátoři dopravního podniku v reflexních vestách. Ti ale po několika dnech zmizeli, a tak musí stejnou službu zastat pouze samolepka, jež na Andělu a v dalších výtazích pražského metra vyzývá cestující veřejnost k ohleduplnosti.



„Cestující je podle smluvních přepravních podmínek povinen bez vyzvání umožnit přednostní nástup osobám s­ omezenou schopností pohybu a orientace a uvolnit místa pro tyto osoby vyhrazená,“ vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Kde ale není žalobce, není ani soudce. Tohle přísloví by se dalo podle cestujících aplikovat také na situaci kolem výtahů. Finančně se totiž v­ pražském metru postihuje téměř výhradně jen černá jízda a například na napomínání za konzumaci jídla v prostorách MHD podle informací deníku Metro již revizoři úplně rezignovali.

„V poslední době se ve výtazích projevuje i rostoucí výtržnictví znečišťováním ­kabin bezdomovci nebo sociálně narušenými jedinci. Pokud byste byli svědky takového jednání, neváhejte okamžitě přivolat Policii ČR!“ radí dopravní podnik na svém webu.

V metru je celkem 61 stanic, počítáme-li přestupní stanici na každé trati zvlášť. Z tohoto počtu má 38 stanic bezbariérový přístup pro všechny cestující, ve dvou mohou osoby na invalidním vozíku používat nákladní výtahy.