Zdolá Kujan za 8 dní 350 kilometrů?

Na své cestě bude spát v přírodě a živit se výhradně tím, co si uloví či nasbírá. Pokud běh dokončí, bude zapsán do České knihy rekordů. Svým počinem podpoří prostřednictvím České asociace paraplegiků CZEPA vozíčkáře s poraněním míchy. To všechno v rámci projektu To dáááš.



René Kujan Ultramaratonec sám prodělal úraz s poraněním páteře, na- štěstí bez trvalých následků.

Od doby, kdy se vrátil k běhu, spojuje své výkony s podporou vozíčkářů. Je držitelem několika rekordů.



„Cílem je vybrat 300 tisíc korun prostřednictvím webu darujspravne.cz,“ říká Kujan. Generální partner projektu, banka ČSOB, pak každou vybranou korunu zdvojnásobí.

Děti i dospělí se budou moci k Renému zítra na Šumavě připojit a absolvovat s ním dvoukilometrový běh na Jezerní slať či trasu dlouhou čtyři kilometry na Horskou Kvildu, kde budou pro běžce připraveny odměny. Až do 24. září může na konto projektu přispět i vy.