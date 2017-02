Zdravotnické prohlídky zaměstnanců se změní

Novela vzešla z pera ministerstva zdravotnictví a po schválení vládou loni v létě doputovala do Sněmovny, kde by se příští týden měla dostat ke druhému čtení. Platit by mohla ještě letos.



Finanční úsporu si od úpravy zákona slibují například průmyslové podniky s vícesměnným provozem. Zaměstnavatelé sice budou nově hradit vstupní lékařské prohlídky uchazečů o práci v noci, prohlídky se ale nebudou opakovat každoročně, ale jednou za dva roky.

„Průmyslová firma, kde pracuje 1500 dělníků na noční směně, ušetří díky tomuto opatření každý druhý rok přes 1,2 milionu korun,“ říká Petr Kaňka z firmy Bureau Veritas, odborník na bezpečnost práce a lidské zdroje.

Nový zákon zjednoduší agendu i pracovním agenturám. Jednou vyhotovené potvrzení o zdravotní způsobilosti bude využitelné vícekrát, ovšem za dodržení určitých podmínek.

„Pracovní agentura přidělí například operátora výroby k zaměstnavateli A, pracovník po nějaké době odejde pracovat do firmy B a pak se rozhodne vrátit pod křídly agentury znovu k původnímu zaměstnavateli, na obdobnou pozici a při zachování stejných pracovních rizik. Za těchto podmínek nebude muset uchazeč o zaměstnání absolvovat novou lékařskou prohlídku,“ upřesňuje Kaňka.

Jitka Hlaváčková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR včera prezentovala chystané novinky na diskusním fóru v Plzni, kde si vyměňovali názory a zkušenosti zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Sama přidává další změny: „Nově je třeba stanovena lhůta pro vystavení výpisu ze zdravotnické dokumentace, a to na deset pracovních dnů od obdržení žádosti.“

Také bude možné v určitých případech nahradit výpis ze zdravotnické dokumentace potvrzením o nezměněném zdravotním stavu. „Jde o reakci na volání z praxe, že výpovědní hodnota výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené registrujícím lékařem je problematická, neboť v ní nemusejí být informace o specializovaných vyšetřeních a jejich výsledcích,“ dodává Hlaváčková.