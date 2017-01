Až se Slovanská epopej vrátí z Japonska, usadí na Těšnově

Pokud by nový domov Slovanské epopeje byl podle Krnáčové právě v místech, kde dříve stávala budova těšnovského nádraží, přispělo by to navíc k humanizaci Severojižní magistrály. „Studii teď důsledně prostudujeme, zvážíme pro a proti a konečné rozhodnutí udělá rada města,“ dodala primátorka.



Epopej na cestách ●Majitelem dvacítky obrazů je od roku 1928 Praha, které Mucha obrazy daroval „pod podmínkou, že město Praha umístí hotové obrazy na vlastní náklady v budově výslovně vystavěné k tomuto účelu“. ● Epopej v minulosti hodně cestovala. Už ve 20. letech Mucha několik obrazů nechal vystavit v USA. Poprvé v metropoli byla ještě nedokončená vystavena v roce 1919 v Klementinu. ● Od roku 1963 do roku 2012 byla Epopej vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Odtud ji zapůjčili v roce 1992 do Rakouska, kde byla vystavena v Kunsthalle v Kremsu.

Podkladem pro rozhodování je analýza zpracovaná Institutem plánování a rozvoje města. Posuzováno bylo celkem sedm míst a odborná komise hodnotila jak technická, tak urbanisticko-architektonická kritéria. „Samozřejmě je pro nás důležité, aby stavba měla pozitivní dopad na ten prostor a aby celou lokalitu pomohla rozvinout a zvýšit její atraktivitu,“ řekla Krnáčová.

Šest dalších variant

Ve hře bylo kromě Těšnova i šest dalších míst – Eliščiny lázně v Revoluční, Muzejní ulice na Letné, Vítkov, dvě varianty umístění na holešovickém Výstavišti a Vyšehrad. „Pražští radní nám dali za úkol vytipovat místa, kde by mohl být postaven pavilon pro Slovanskou epopej.

Přehled možných míst pro tuto stavbu,“ řekl mluvčí Institutu plánování a rozvoje Marek Vácha. Institut prověřoval řadu lokalit, stávající projekty a studie, které vznikly na toto téma.

„Je důležité, aby šlo o důstojné místo, které pomůže vyzdvihnout kvalitu díla. Nová budova by pak měla být dobře napojena na veřejnou dopravu a měla by přinést nový impulz pro rozvoj svého okolí,“ uvedl Vácha.

Slovanská epopej byla od poloviny roku 2012 do konce loňského roku vystavena ve Veletržním paláci, kde ji zhlédlo přes 380 tisíc lidí. Vedení města i Galerie hlavního města Prahy považují výstavu za úspěšnou. „Návštěvnost slovanské epopeje považujeme za velmi dobrou,“ konstatovala mluvčí galerie Michaela Vrchotová.

Největší pozornosti se Muchovo dílo těšilo při zahájení výstavy a v roce 2013. Později ale galerie zaznamenala spíše stagnaci zájmu. Cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterými malíř Alfons Mucha shrnul dějiny slovanských národů, v únoru čeká odlet do Japonska.