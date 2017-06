„Zelené fakáče pryč.“ Daniel Landa je proti sloupkům

Je zelený, plastový a v tuzemsku zatím ukrutně nepopulární. Pokud do něj v případě nehody najedete autem, nezbrzdí vás, jen se ohne a rozbije, nebo se opět narovná. Řeč je o­směrovém sloupku „baliseta“, který se na tuzemských silnicích houfně rozšířil. Používá se ke zvýrazňování překážek, zviditelnění dopravních čar nebo oddělení cyklostezek. Proti jeho masivnímu šíření se nedávno ohradil zpěvák a závodník Daniel Landa.



Baliseta - Jde o směrový plastový sloupek, je pružný , zelený a se dvěma bílými pruhy.

- Ačkoliv má podle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy sloužit jako dočasné řešení, bohužel se nadužívá. Vzhledem k finanční situaci českých měst bývá spíš dlouhodobým, či dokonce trvalým řešením. - Jednu balisetu pořídíte na internetu za zhruba třináct set korun. Plní spíš optickou funkci a řidiče v případě nehody jen zpomalí.

„Vy, vrchnosti a konšelé, žádám vás, jako občan této země a táta tří dětí, odstraňte neprodleně z českých městech nechutné zelenobílé kolíky zvané balisety, které ohrožují bezpečnost, zdraví a životy cyklistů, dětí, motorkářů a nakonec i majetek a zdraví řidičů,“ uvedl zpěvák na Facebooku s tím, že shání masivní podporu veřejnosti.

Sám zpěvák žije v ­hlavním městě na Vyšehradě. „Mé volání po odstranění těchto zelených fakáčů na nás na všechny jen tak neskončí! Tímto vám, zpupná vrchnosti, vyhlašuji Kolíkovou válku! Smrt kolíkům,“ dodal.

„Zelené balisety jsou hnusné a hyzdí naše města. Hlavně jsou velmi znepřehledňující a nebezpečné,“ řekl Daniel Landa.



Daniel Landa

Zelené sloupky nemají kvůli vzhledu a nevelké funkčnosti v lásce ani obyvatelé Mělnicka. Sloupky se tu začaly rozšiřovat před dvěma lety. Čerstvě je nemusejí ani na Benešovsku, kde s nimi olemovali prostřední čáru známé dopravní tepny, silnice E55.

Ačkoliv je i podle pražského Institutu plánování a rozvoje používání těchto sloupků v některých městech co do četnosti za hranou, zejména mezi cyklisty mají své fanoušky. „Baliseta má jedinečné kouzlo, hezky ohraničuje prostor, kam by neměli lidé zajíždět, lehce se montuje. Zároveň je ale jednoduchým řešením, které v místě zůstává strašit ještě mnoho let, a to klidně i po poškození,“ říká cyklista a ­šéf webu Prahounakole.cz Jiří Motýl.