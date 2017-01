Tipy na výlety po Česku. Lyžovačka bude i o jarních prázdninách

Jedním slovem parádní. Takové s největší pravděpodobností budou letošní jarní prázdniny. S dětmi na hory proto nemusíte vyrážet nikam daleko, třeba do Alp, ale stačí zůstat doma. Podle předpovědí meteorologů by se totiž teploty měly stále držet pod nulou. A pokud by se na Česko nesypal sníh v takovém­ množství, jako jsme to zažili v předchozích dnech, sněhovou kalamitu zažily například Jizerky, budou mít vlekaři skvělé podmínky na to, aby vyráběli sníh umělý.



Kdy budou prázdniny? Pražské děti už se těší. Řazeno podle data

6.–12. února: Praha 6 až 10 13.–19. února: Praha-západ a Praha-východ 13.–19. března: Praha 1 až 5

Ostatně provozovatelé skiareálů se na jarní prázdniny a­ období kolem Velikonoc, které letos vycházejí na třetí dubnový víkend, už chystají a mají velké plány. Například Rejdice, kde mají jeden z největších snowparků v Česku, dosněžují technický sníh do crossové tratě, aby byla v dobré kondici až třeba do Velikonoc. I další střediska se budou snažit, aby o prázdninách bylo vše připraveno.

„Chceme dokončit sáňkařský svah, skikrosovou a vlnovou dráhu,“ řekl Pavel Bažant za největší skiareál Jizerských hor, který je na Tanvaldském Špičáku. Zasněžování a samotný provoz areálu není jediné, co vlekaře zaměstnává. Dnes už je standardem, že se na svazích konají nejrůznější doprovodné akce.

Akce na některých českých horách během „jarňáků“

Špindlerův Mlýn. Blázni na kolech, 25. února. Na závodě MTB Chinese Downhill můžete vidět desítky neohrožených bikerů řítících se po sjezdovce. Volejbal se dá hrát i na sněhu. O tom vás přesvědčí turnaj CEV Snow Volleyball European Tour 2017, který se uskuteční 25. a 26. února. Zahrát si můžete i vy.

Počasí První týden jarních prázdnin bude pro lyžaře super.

Ačkoli se mírně oteplí, teploty už nebudou padat k­ minus 18 stupňům jako v předchozích dnech, zima bude pokračovat. Teploty se budou pohybovat kolem nuly, což vlekařům stačí na to, aby mohli vyrábět umělý sníh, tedy pokud nenapadne ten přírodní.

Skiareál Lipno. Ve dnech 11. a­ 12. února se tam uskuteční oblíbený závod v obřím slalomu Kramolínský obřák. Závodit mohou jak dospělí, tak i­ děti. Další závod pro malé lyžaře se chystá od 18. března, kdy se rozjede akce s názvem Baby obřák.

Benecko. Tam každý víkend chystají pravidelné akce. Například Veselou sobotu, kdy můžete lyžovat po celý den za 380 korun. Každou neděli se tam konají nejrůznější soutěže, hry a zábava bez lyží aneb zimní dětský den, jak má být. Pro děti od 3 do 10 let. Vstupné zdarma a 11. března se tam chystá akce s názvem Snow Splash. V ­ní jde o to, kdo se co nejrychleji rozjede a profrčí ledovou vodou. Připraven je bohatý program pro velké i malé.

Monínec. Skiareál, který se nachází v chladné oblasti zvané Česká Sibiř, chystá na 12. února Den s policií. Uvidíte jejich práci, třeba záchranu lyžaře. Noční závod pro veřejnost Dark Show si užijete 24. února. V­ březnu se tu uskuteční Freeride Just Ride. Můžete se těšit na testování vybavení snowboardových značek, výuku začátků i­ freestylu zcela zdarma, závody pro různé věkové kategorie od těch nejmenších, fotostěnu, chill-out zónu s barem a ­DJem přímo na kopci a na spoustu doprovodných soutěží o ceny.

Další tipy, kam o prázdninách s dětmi

Do pravěku. V Archeoparku pravěku Všestary se druhý únorový víkend chystá velký program, který vás zavede do pravěku. Kromě výstavy a komentářů si můžete sami rozdělat pomocí křesání kamenů oheň, zjistit, že vrhání oštěpu při lovu nebyla žádná legrace, nebo si vyrobit vlastní pazourek. Také si vyzkoušíte předení nitě, jak se vyráběly pravěké textilie nebo čištění kůže pazourkovými nástroji. Park se nachází severně od Hradce Králové. Více najdete na archeoparkvsestary.cz.



Na letiště. Každý den až do 31. března se pro děti a jejich rodiče otevírá pražské Letiště Václava Havla. Můžete vidět, jak se technici starají o letedla, letištní plochu a další zajímavosti. Prohlédnete si nejen letadla, ale také veřejně nepřístupné prostory letiště. Více na www.prg.aero, kde si můžete svoje místo zarezervovat.