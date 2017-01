Česko zůstává nemoderní, rychlý internet brzdí úředníci

Veřejná wi-fi z evropských peněz V Česku by mohlo letos vzniknout až čtyřicet tzv. hotspotů, tedy míst, kde se lidé budou moci zdarma připojit k internetu. Vznik veřejných wi-fi sítí podpořila Evropská unie. Projekt v prosinci schválila Rada ministrů Evropské unie. Česko se do iniciativy WiFi4EU zapojilo také. Hotspoty tak budou moct vznikat například na náměstích, nádražích, zastávkách, nemocnicích nebo ve školách. První výzvu spustí Evropská komise v březnu. Žadatele, kteří dotaci dostanou, vybere do podzimu 2017. Do roku 2020 přispěje Unie na veřejné wi-fi sítě až 120 miliony eur, tedy více než třemi miliardami korun.