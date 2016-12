Zlaté prasátko i návštěva tropů. Čekání na Ježíška i Silvestra může být zábava

Na Štědrý den bude botanická zahrada vítat návštěvníky od 9 do 14 hodin a vstupné včetně skleníku Fata Morgana bude zdarma,“ láká k návštěvě mluvčí zahrady v Troji Darina Miklovičová. Letos vás jak se patří přivítají také v pražské zoo. Na Štědrý den zde totiž ve dvanáct hodin uvidíte v Rezervaci Bororo „zlaté prasátko“. „Těšte se na komentované vánoční krmení a oblíbené cvičení lachtanů. Děti do 15 let mají vstup zdarma,“ láká k návštěvě mluvčí zoo Jana Myslivečková.



Kostely, betlémy i rybí polévka

Václavské náměstí a Kampu provoní rybí polévka. Na Štědrý den ji zde bude jako každoročně od 11 hodin rozlévat starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Těšit se všichni mohou i na svařák, kousek štěstí a známé osobnosti.



Nebo se nechte provést po pražských betlémech. Projekt Betlémy 2016 je již čtvrtým ročníkem akce, která má umožnit návštěvníkům snadnější prohlídku betlémů nejen v centru Prahy. Od 24. prosince jsou po celé vánoční období tyto betlémy vystaveny ve třiceti osmi pražských kostelech. Kompletní seznam míst naleznete na www.krestanskevanoce.cz.

Štědrý den se zvířaty mohou prožít ti, kteří navštíví stanici přírodovědců DDM v Drtinově ulici na Praha 5. Stejně jako v minulých letech zde uvítají návštěvníky ve skleníku, kde na všechny čeká vánoční výzdoba, teplý čaj a pro děti i malý dárek. Připraveny jsou prohlídky vybraných expozic. Místo vstupného mohou zájemci přinést krmení pro místní zvířátka.

Část 24. prosince můžete také prožít na Staroměstském náměstí. Pokud neokusíte polévku, jež se tu bude rozlévat od 11 do 13 hodin, přijďte si alespoň od 21 hodin poslechnout Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.

Chtěli byste si s dětmi prohlédnout živý betlém? Vyrazte o štědrovečerním odpoledni na Chvalský zámek v Praze 9. Od 14 do 16 hodin na jeho

nádvoří uslyšíte vánoční písně a koledy, v kočárovně vás čeká svatá rodina – Marie, Josef i malý Ježíšek a také živá zvířátka, s nimiž si děti mohou pohrát.

Shodit nějaké to kilo se bude pětadvacátého hodit jako sůl. Zabruslit si, zahrát si squash, zacvičit ve fitness či vylézt horolezeckou stěnu můžete zdarma v rámci nabídky stovky volně otevřených sportovišť projektu Týden sportu zdarma. Akce potrvá až do Silvestra. Rezervace startují dnes na www.prahasportovni.cz.

Pokud přežijete do Silvestra, přijďte ho oslavit a přivítat Nový rok na Staroměstské náměstí. Oslavy začnou již od 15 hodin dětským Silvestrem. V 18 hodin budou pokračovat Silvestrem pro dospělé a celý program ukončí o půlnoci novoroční přípitek. Stánky budou podle organizátora trhů společnosti Taiko otevřeny na náměstí do 22 hodin, občerstvení pak maximálně do půl jedné v noci.

Silvestrovské oslavy můžete prožít i na ledě. Od 16 hodin do půlnoci bude kluziště na Letenské pláni patřit soutěžím či DJ hrajícím současné hity. Zakončí ho půlnoční ohňostroj.

Oficiálně největší novoroční ohňostroj v Praze proběhne tradičně prvního od 18 do 18.15 hodin. Podle organizátorů je nejlepší ho sledovat z pražských mostů, nábřeží či vrchu Petřína. Vhodná je také samotná Letná, ze které bude ohňostroj odpalován, svah v Riegrových sadech či Vítkov.