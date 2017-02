Zmatení pošťáci. Pletou si abecedu nebo pohlaví

Jan, nebo Jana? Nepořádek v zásilkách, ale i lenost Komentáře čtenářů webu Metro.cz: u ­přepážek nebývá vždy veselo. - Jan Urban: Moje žena se jmenuje Daniela, takže jí pošťačky občas zkomolily jméno na mužskou variantu Daniel již dříve. Když se ale provdala za mě a přijala jméno Urban, nikoliv Urbanová, začaly se nám objevovat ve schránce lístky vyzývající k vyzvednutí zásilky pana Daniela Urbana. Že pak předkládala ženskou občanku, byl jen úsměvný detail.

- Filip Novák: Je mi jasné, že některé pošťačky nedělají právě svou práci snů, a dovedu pochopit, že má někdo občas špatný den. Co ale pochopit nejde, je situace, kdy dorazím na poštu deset minut před koncem otevírací doby a první, co slyším od přepážky, je: „To si dělá srandu, že ještě teď chce něco vydat, když už máme spočítanou kasu.“ - Markéta Skalková: V současné době procházím změnou pohlaví, a tak mi chodí zásilky jak na mužské, tak na ženské jméno. Není proto divu, že se občas něco poplete. Kupodivu se to ale nestává tak často, jak bych čekala. - Matouš Šíma: Čekal jsem na poště zbytečné minuty navíc, protože mou zásilku špatně zařadili. Prohodili mi totiž jméno a příjmení. Dost jsem se divil. Už jste se někdy setkali s někým, kdo by měl křestní jméno Šíma? - Milan Novotný: I když by se často hodilo, aby doporučený dopis převzal někdo za vás, pošťačky bývají neoblomné. Je to samozřejmě správně. Vím ale o případech, kdy to doručovatelé a doručovatelky tolik neřeší. To je dvojí metr.