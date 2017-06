Zedník jde vařit, kuchař bere kravatu. Češi mění svůj obor

Nejvíce ve svém oboru zůstávají doktoři a lékárníci Nejvíce ve svém oboru zůstávají doktoři a lékárníci Z profesí jsou nejstálejší ty, na něž jsou z pohledu vzdělávání kladeny vysoké nároky.

Mimo obor nejméně končí lékaři (pouze osm procent odejde), kteří po dokončení školy ještě musejí zvládnout odborné atestace. Týká se to také farmaceutů, ale i lidí ve specializovaných technických profesích nebo pedagogů. Naopak mimo obor končívají nejčastěji absolventi filozofických oborů nebo polovina ekonomů či strojařů. Trendem posledních let bylo vyhnout se těžkým technickým oborům. Paradoxně právě v těchto oborech se hledá dnes práce snadno. Stěhování za prací Třináct procent pracujících mezi dvaceti a třiceti čtyřmi lety se kvůli současnému zaměstnání přestěhovalo v rámci Česka. S velkým odstupem následoval počet osob, které se z důvodu zaměstnání přestěhovaly z nebo do zemí Evropské unie. Jejich počet se pohyboval v řádu několika tisíc.