Zrušení trolejbusů byla hloupost, říká technický ředitel dopravního podniku Šurovský

Trolejbusová doprava je pro obyvatele hlavního města již téměř půlstoletí vzdálenou historií. Poslední linka od vinohradské Orionky na Strahov ukončila provoz 15. října 1972. Díky rozvoji elektrobusů se ale po pětačtyřiceti letech budou cestující v pražské MHD opět vozit dopravním prostředkem, který trolejbus na první pohled připomíná.

O návratu elektrických legend si deník Metro povídal s členem představenstva dopravního podniku, technickým ředitelem a příležitostným tramvajákem Janem Šurovským. „Jezdit v hlavním městě trolejbusem je radost. Máme tu řidiče, který by to dělal snad i zadarmo,“ říká Šurovský.

Jaký je rozdíl mezi klasickým trolejbusem, jak jej známe, a pražskou novinkou?

Z hlediska vzhledu a legislativy je naše novinka trolejbus, z hlediska způsobu použití jde ale o trochu něco jiného. Od 15. října začne v Praze jezdit ve zkušebním provozu elektrobus s dynamickým dobíjením, který v části trasy využije elektřinu z drátů nad vozovkou. Nad částí Prosecké ulice, kde mezi roky 1952 a 1965 jezdila trolejbusová linka číslo 58 spojující Libeň s Čakovicemi, už v předchozích týdnech vyrostlo trolejové vedení. Ve zdejším prudkém stoupání je na zhruba 900 metrů dlouhém úseku mezi zastávkami Kundratka a Kelerka nasazený na přidané spoje linky 140. Vyrážet bude z Palmovky, kde má zatím provizorní pevnou dobíjecí stanici.



Proč nemohou jezdit trolejbusy s pomocí tramvajových trolejí?

Pokud by šlo o úsek, kde jsou troleje nataženy, tak by to po několika technických úpravách a natažení dalšího pólu troleje šlo. Není to legislativně jednoduché.



Bylo těžké trolejbusy do Prahy opět dostat?

Fascinovala mě ta součinnost obrovské skupiny lidí, kteří měli vůli a chuť projekt dotlačit do konce. Spousta z nich je starší než já a podle mě u nich sehrálo roli také to, že tím symbolicky odčiňují křivdu zrušení trolejbusů v sedmdesátých letech. Byla to totiž pěkná hloupost. Když se pak člověk kouknul, jaké autobusy jezdily do obrovských kopců v Jinonicích a na Strahově, byl to velký krok zpět.



Kde jste pro trolejbusy získali řidiče? Je možné, aby stejnou práci dělali například řidiči autobusu?

V dopravním podniku jsme to vyřešili jednoduše. Ve svém týmu řidičů jsme nalezli tři kolegy, kteří mají zkušenosti z řízením trolejbusů již z jiných měst. Mají tedy zkušenost jak s Prahou, tak s trolejbusy.



A co další zájemci? Budete je doškolovat průběžně?

Zvýhodněni budou hlavně ti, kteří mají zkušenost jak s řízením tramvají, tak autobusů. Zájem je velký a je spousta řidičů, která by se s trolejbusem ráda projela.



Říká se, že mezi řidiči MHD jsou „šlechtou“ řidiči metra. Jak si nyní budou stát řidiči trolejbusů?

Těžko říct, ale myslím, že návrat řidiče trolejbusu do Prahy je spíše symbolický. Obecně si trolejbusáci svůj obor chválí, je jich oproti řidičům autobusů málo a tím je to úzkoprofilové i v jiných městech. Hoši, co nyní trolejbusy zkoušejí, mají z jízdy radost. Není to ale o penězích. Pozici „řidič trolejbusu“ stále jako takovou ještě nemáme. To je hudba budoucnosti.



Vy sám jste se již svezl?

Jen jako cestující, třeba teď za vámi. Na řízení mi chybí déčko.