Zvědněte hlavu. Hvězdná obloha letos nabídne pozoruhodnou podívanou

Co znamená polostínové zatmění?

Měsíc projde blízko zemského stínu a ten na něj dopadne. Při pohledu ze Země to bude vypadat, že jej někdo zahalil kouřem. Nejde ale o nic mimořádného. Měsíc se začne zahalovat do stínu před půlnocí, vrchol bude v 1:45 a celý úkaz bude trvat asi do čtyř hodin ráno.

Stojí za to si ale počkat na 7. srpna, kdy bude na území Česka pozorovatelné druhé zatmění Měsíce a navíc bude Měsíc v úplňku, takže to bude rozhodně stát za to. Začne už v 18:15, ale Měsíc bude v srpnu vycházet až v 19:30. Měsíc tak vyjde už částečně zakrytý a viditelný bude jenom konec tohoto úkazu. Zatmění Slunce letos od nás neuvidíme žádné...

Nicméně vraťme se do února, Měsíc není to jediné, co bude poutat na noční obloze pozornost.

To rozhodně ne. Kolem Země právě prolétá kometa s názvem 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Jde o kometu, která má malé jádro a je zelená, což způsobují plyny, které se uvolňují při jejím průletu kolem Slunce. Bude na ni pěkný pohled a navíc ji objevili českoslovenští astronomové.

V názvu jsou ale tři jména?

Minoru Honda byl japonský astronom, který kometu na obloze zahlédl jako první. Antonín Mrkos s Ľudmilou Pajdušákovou pak den poté jeho pozorování potvrdili. Víte, že dokonce byli krátkou dobu manželé?

Už 17 let je ředitelem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, ale strávil zde vlastně celý život. Ještě než mu bylo 15 let, dělal na hvězdárně demonstrátora. Prováděl návštěvníky a vysvětloval jim, co vidí v dalekohledu. Kromě astronomie je také autorem mnoha vědeckých i populárně naučných textů.

Bude „jejich“ kometa viditelná pouhým okem?

Kometa se dostane nejblíž k Zemi 11. února, kdy bude prolétat souhvězdím Herkula ve vzdálenosti 12,4 milionů kilometrů od nás. A úplně nejlépe bude vidět v dalších dnech ráno v souhvězdí Pastýře nad východním obzorem. Tehdy dosáhne jasnosti 7 magnitud, ale to je málo na to, aby byla vidět pouhým okem. Stačí na ni však obyčejný triedr. Pouhýma očima viditelné komety kolem nás proletí tak zhruba jednou za 10 let.

A co tedy můžeme kromě Měsíce na obloze ještě pozorovat?

Teď, počátkem února je na obloze nejkrásnější Venuše. Je to planeta dvou tváří, která se někdy objevuje jako jitřenka jako letos na sklonku léta, jindy jako večernice a tou je i letos v zimě. Všechny planety, které se na obloze objeví a o kterých se zmiňujeme, budou vidět pouhým okem.

Na přelomu března a dubna večer můžete zahlédnout Merkur, který není vidět pořád. Je totiž příliš blízko Slunce, a tak bude vidět těsně před jeho východem, nebo po jeho západu. Jupiter pak bude vidět v dubnu a květnu, kdy bude v opozici proti Slunci, nejlépe pak bude vidět 7. dubna celou noc . Také Saturn má letos pěkně natočené prstence, v opozici proti Slunci bude v polovině června.

Na co byste ještě astronomy amatéry pozval?

Oblohu také rozzáří meteorické roje. Asi nejoblíbenější jsou Perseidy, které pozorujeme pravidelně na přelomu července a srpna. Letos ale do jejich maxima 12. srpna bude svítit Měsíc, a to pokazí jejich viditelnost. V dubnu nás čeká meteorický roj Lyridy, které bude nejlepší pozorovat 22. dubna. Víte, že jako první pozoroval meteory z letadla Čech? To byly listopadové leonidy - když se blížilo jejich maximum, skočil do letadla a letěl nad mraky, aby si je vyfotil. A pak tu budou samozřejmě Geminidy, jejichž vrchol bude mezi 13. a 15. prosincem.

Máte nějaké oblíbené místo na pozorování oblohy?

Pohled na oblohu je vždycky zajímavý, i když tam není nic takzvaně mimořádného. Na pozorování oblohy je ale nejlepší vyjet mimo Prahu, mí kolegové jezdí například do přírody k Mělníku. V Praze je příliš velké světelné znečištění, takže na hvězdnou oblohu není dobře vidět. O tom už psal Karel Čapek. Problémy mají poslední dobou i na hvězdárně v Ondřejově, i je světelné znečištění trápí.