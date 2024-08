650 let obce Mankovice

Obec Mankovice leží v Moravskoslezském kraji, na jižním okraji CHKO Poodří. Svou velikostí se řadí mezi menší obce, avšak svou historií patří k významnějším. Katastrální výměra obce je 1012 ha, počet obyvatel k 1. 1. 2024 je 541.

V posledních letech se zrealizovalo několik projektů, některé právě probíhají a další budování a zvelebování se dále plánuje. Zateplila se budova ZŠ a MŠ Mankovice, postavilo se víceúčelové hřiště, zateplila se budova kulturního domu, opravil se starý chodník, byla zrekonstruována kotelna školy, vybudoval se Park Moravských bratří jako komplex s místem pro rozloučení se zemřelými. V současné době probíhají práce na výstavbě I. etapy dlouho očekávaných chodníků a hotova je projektová dokumentace na společnou kanalizaci a ČOV Mankovice, Vražné. Její výstavba je plánovaná v nejbližších letech, taktéž rekonstrukce budovy bývalé mateřské školy na obecní byty.

Rok 2024 se nese v duchu oslav, obec Mankovice slaví 650 let. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1374, je ale velmi pravděpodobné, že území Mankovic bylo osídleno již dávno v minulosti. Svědčí o tom bronzový nález z roku 1891, který byl učiněn při stavbě železniční zastávky v Mankovicích, který byl datován do 5. století před naším letopočtem, nález však může mapovat trasu prastaré obchodní cesty, Jantarové stezky, která procházela právě přes obec Mankovice. Je pravděpodobné, že bronzové předměty zakopal cestou obchodník, který tudy procházel.

Obec Mankovice má tři slavné rodáky, kteří se zapsali do světového povědomí. Jsou to Matouš /Matthäus/ Stach, narozen 14. 2. 1711 na dnešním čp. 70, exulant, misionář a cestovatel, Karl Gilg, narozen 20. 1. 1901 v domě čp. 38, šachový mistr, mistr ÚJČS 1936 a mezinárodní mistr 1954 a Jiří Lindovský, který se narodil v Mankovicích 25. dubna 1948 v domě čp. 122, akademický malíř, grafik a kreslíř. Mezi osobnosti obce patří také dva němečtí rodáci, kteří obdrželi Čestné občanství obce Mankovice, je to Josef Christ, narozen 21. 7. 1931 v domě čp. 85 a Ulf-Bernd Broßmann, narozen 14. 6. 1943 v domě čp. 123. Oba pánové obdrželi toto uznání za mimořádné zásluhy v oblasti komunikace a navázání přátelství s rodnou obcí, za snahu o smíření, za přínos a rozvoj vzájemných vztahů a spolupráce mezi německými rodáky a současnými obyvateli obce Mankovice.

Právě na oslavách jubilea, na Dni obce Mankovice, která se uskutečnila 3. 8. 2024, na výstavě, která se u této příležitosti uspořádala, byli tito pánové připomenuti a pan Broßmann osobně přítomen. Připomenout jsme si mohli také další občany, kteří se zasloužili o rozvoj veřejného a společenského života po roce 1945. Kromě jiného se mohli návštěvníci seznámit s historií obce od samotného založení až po novodobou historii, byly jim představeny nejvýznamnější památky, jako Kostel Navštívení Panny Marie z roku 1979, nejstarší památka Socha sv. Jana Nepomuckého, která byla postavena v roce 1761. Obě tyto stavby jsou památkově chráněny. V řadě chráněných památek přibyla, v roce 2024, Kaplička Panny Marie, tzv. Weissova kaple, jejíž výstavba se datuje k roku 1818, stejně tak je památkově chráněno retabulum s obrazem Panny Marie Pomocné – Pasovské v jejím interiéru.

Občané si mohli také prohlédnout všechny naše obecní kroniky a další archiválie zapůjčené ze Státního okresního archivu Nový Jičín, duplikát bronzového nálezu, které zapůjčilo Muzeum Odersko, pravé úlomky předmětů, např. rýčů, motyček a dalších, které na výstavu dovezl Historicko – vlastivědný spolek v Odrách. Nalezené nástroje a předměty dokazují dolování rudy na Odersku a její zpracování v Čurdově mlýně, který kdysi patřil k Mankovicím. Návštěvníci si také mohli prohlédnout části německého letounu, který havaroval v Mankovicích 17. 12. 1944 – Krvavá neděle, tyto fragmenty zapůjčilo Letecké muzeum v Suchdole n. O. Vystaveny byly také dobové předměty, které nabídli občané, z těchto byla při vstupu na výstavu vytvořena selská jizba s ukázkou stolováním s dobovým nádobím a domácím chlebem. Na výstavě se prezentovali také místní spolky a připomenuta byla i spolková činnost po roce 1945.

Den obce v Mankovicích navštívila senátorka RNDr. Jitka Seitlová a osobně byl účasten také německý rodák Ulf Broßmann s rodinou. Na slavnostech představily svou činnost místní spolky TJ TATRAN, Sluníčko, Tvořílek, místní hasiči lákali na makrelu a klobásu, senioři nabídli ochutnávku svých výrobků a taneční spolek Lentilky vystoupil s SLPT Javorník Nový Jičín. Ve společném vystoupení předvedli ukázku kravařských tanců. Velmi úspěšný byl také koncert skupiny Fleret a další, děti se mohly vyžít na kolotoči, autodromu a dalších atrakcích a pochutinách, dobré jídlo a pití bylo připraveno i pro dospělé.

Oslavy krásného obecního jubilea neskončily 3. 8. 2024 tanci a zpěvy, občané dále mohou sledovat na www.mankovice.cz sekci „Mankovice v proměnách času“, která byla vytvořena právě u příležitosti 650 let obce. Zde najdou zpracovaná témata o založení obce, o památkách, domech, událostech, osobnostech a mohou si zde prohlížet také dobové fotografie, které nabídli ke zveřejnění sami občané. Témata budou dále doplňována a na trvalo zde uložena.

„Mankovice mají za sebou 650 let bohaté historie a před sebou stejně tak, díky společné práci všech občanů, i slibnou budoucnost“, řekla starostka obce Martina Blažková.