Alkohol nejen v srdci Evropy. Evropské prvenství Česka vylepšují také teenageři

Česko má problém. Podle posledního velkého průzkumu Státního zdravotního ústavu, který proběhl naposledy v roce 2022 a sledoval tendence za rok 2021, vypili toho čeští muži třikrát více než české ženy. V pivu to byl poměr více než tři ku jedné, v tvrdém alkoholu téměř tři ku jedné. Jen ve vínu ženy nad „pány tvorstva“ vítězí o pár procent.

Jednička v EU je o desítky miliard korun chudší

Upřesněme, že tyto údaje se týkají těch respondentů, kteří konzumují pivo, víno nebo destiláty alespoň jednou za týden a častěji, tedy i každodenních konzumentů. Každopádně i střídmější pijáci přispívají k neklesajícímu trendu, jenž není právě radostný.

„Češi drží prvenství v EU v množství vypitého čistého alkoholu, což stojí v dnešních cenách společnost v nákladech na zdravotnictví, na nemocenských dávkách či ztrátě plateb na sociálním pojištění více než 80 miliard ročně,“ komentoval minulý týden situaci v zamyšlení pro Lidové noviny ekonom Jakub Komárek. I když v posledních čtyřech letech mírně stoupl počet abstinujících v celé společnosti, i tak je v přepočtu na čistý líh spotřeba na hlavu kolem sedmi litrů. Pokud vyškrtneme ze statistiky nepijáky, dostaneme se na více než osm litrů alkoholu na osobu. Včetně dětí a mladistvých.

Právě v kategorii mladistvých upozorňují odborníci na vysoká čísla. „Podle Národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu v České republice se více než třicet procent mladých lidí v kategorii 15 až 24 let napije jednou a vícekrát týdně. Dvě procenta z nich dokonce denně,“ konstatuje ve zprávě o alkoholu za rok 2023 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Když nepijete, pokládají vás spolužáci za podivína

České zkušenosti potvrzují také zjištění, ke kterým došla Světová zdravotnická organizace (WHO), i když z tohoto pohledu může být Česko „spokojené“. V průzkumu totiž představitele WHO šokovaly výsledky z Belgie. Tam zjistili, že dva ze tří patnáctiletých už předtím někdy alkohol pili. Bruselské nemocnice si už zvykly na nárazové víkendové pití mladých a jejich pobyt ve zdravotnických zařízeních. „Ve škole, když nepijete, vás ostatní pokládají za divnou. To je ten problém,“ uvedla v reportáži na České televizi patnáctiletá belgická studentka.

Více než dvě stovky nemocí

Ve světě se pomalu, ale jistě odklánějí od dřívějších názorů, že mírné požívání alkoholu neškodí a je naopak prospěšné především pro kardiovaskulární systém. V minulosti se mu říkalo „francouzský paradox“, i když se pod něj schovalo více vlivů na zdraví, například konzumace ryb a dalších potravin, nejen vína. V Česku byl velkým propagátorem kardiolog Milan Šamánek. Ten paradoxně ale sám absolvoval transplantaci srdce.

Carina Ferreira-Borges, která má v rámci WHO na starosti problematiku alkoholu, říká, že na nulové prospěšnosti alkoholu pro lidské zdraví se shoduje stále více lékařů. „Alkohol je spojený s více než dvěma sty onemocněními včetně rakoviny, srdečně-cévních chorob a zranění,“ uvedla pro agenturu Associated Press. Alkohol je podle WHO spojen u zhoubných nádorů s rakovinou tlustého střeva, jater, prsu, úst nebo krku.