Baví mě věnovat svůj čas nejkrásnějšímu místu pro život

Jak dlouho jste starostou města Trhové Sviny? Co vás motivovalo ke kandidatuře a co vás na této zodpovědné pozici baví nejvíce?

Starostou města Trhové Sviny jsem druhým rokem. Předtím jsem čtyři roky působil na pozici radního. K rozhodnutí kandidovat mě motivovali lidé z mého okolí, kteří se na mě často obraceli s žádostmi o pomoc nebo radu. Pozice starosty pro mě původně nebyla prioritou, ale po čtyřech letech působení jako radní jsem viděl, že bych některé věci dělal jednoznačně jinak. Nemám rád sliby a takzvanou líbivou politiku „slibem nezarmoutíš“ – věřím, že vás to stejně jednou dožene. Upřímnost, pracovitost a nadhled považuji za klíčové vlastnosti pro každého, kdo chce působit v komunální politice. To jsou hodnoty, které se snažím do své práce vnášet a které mě na této pozici nejvíce naplňují. A co mě baví nejvíc? Asi to, že mohu svůj čas a energii věnovat městu, kde jsem vyrůstal, žiji a považuji ho za nejkrásnější místo pro život.

Jaká je vaše vize pro rozvoj města Trhové Sviny v následujících letech? Jaké jsou hlavní cíle, kterých chcete dosáhnout?

Má vize pro Trhové Sviny zahrnuje udržitelný rozvoj města, zlepšení infrastruktury, posílení ekonomiky a zachování kvality života pro všechny generace. Hlavními cíli jsou modernizace dopravní infrastruktury, podpora místního podnikání, zajištění dostupného, kvalitního a moderního školství, poskytování kvalitních služeb v oblasti zdravotnictví a sociální péče a ochrana životního prostředí. Rád bych také zvýšil dostupnost kulturních a sportovních aktivit pro občany všech věkových kategorií.

Jaké kroky podniká město pro zlepšení životního prostředí? Zaměřuje se na recyklaci, obnovitelné zdroje energie, ochranu zeleně?

Město Trhové Sviny se aktivně zapojuje do zlepšení životního prostředí prostřednictvím několika iniciativ. Jednou z klíčových oblastí je využívání obnovitelných zdrojů energie. Město vlastní tepelné hospodářství, které primárně používá biomasu k vytápění nejen městských budov, což přispívá ke snížení emisí a udržitelnému hospodaření s energiemi. Kromě toho se zaměřujeme na zvýšení míry recyklace, podporujeme ochranu a rozšiřování zelených ploch a investujeme do projektů zaměřených na zlepšení energetické účinnosti veřejných budov.

Jaké služby nabízíte svým občanům v oblasti sociální péče, zdravotnictví a vzdělávání? Jaké jsou plány na zlepšení těchto služeb?

Město Trhové Sviny nabízí široké spektrum služeb v oblasti sociální péče, zdravotnictví a vzdělávání. Ve městě funguje rodinné centrum a centrum komunitních aktivit, které poskytují podporu rodinám a jednotlivcům. Neméně důležité služby poskytuje „Domeček“, ať už v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, humanitárního střediska, či podpory rodin s dětmi a pěstounských rodin. Pro seniory máme dům s pečovatelskou službou, který nabízí bezpečné a komfortní bydlení s potřebnou péčí. Neméně důležitá je zdravotní péče poskytovaná poliklinikou města Trhové Sviny, která nabízí široké spektrum služeb, od pediatrů, lékařů pro dospělé, ortopedů, rehabilitace až po lékárnu. Významnou součástí je lékařská pohotovostní služba, která zajišťuje urgentní péči pro všechny obyvatele regionu.

Co se týče vzdělávání, máme zde mateřskou a základní školu, ale také krajem zřizované organizace jako základní uměleckou školu, praktickou školu, střední školu a gymnázium. V současné době pracujeme na projektu „dětské skupiny“, který by vyřešil nedostatečnou kapacitu mateřské školy a zároveň nabídl vzdělávání pro děti od 6 měsíců až po školní docházku. Tento projekt v současnosti projektujeme a na konci roku se budeme ucházet o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ve výši až cca 46 milionů Kč. Tento projekt je klíčový pro další rozvoj a zlepšení vzdělávacích služeb v našem městě.

Jsou u vás dobré možnosti pracovního uplatnění?

Trhové Sviny nabízí různé možnosti pracovního uplatnění jak v místních podnicích, tak v oblasti veřejné správy, školství a zdravotnictví. Podporujeme rozvoj podnikání a snažíme se přilákat nové investory, kteří by vytvořili další pracovní příležitosti. Spolupracujeme také s okolními obcemi a krajem na projektech, které mohou přinést nové pracovní pozice do našeho regionu.

Jak podporujete kulturní život a volnočasové aktivity občanů? Jaké mají obyvatelé Trhových Svin možnosti trávení volného času?

Kulturní život v Trhových Svinech je velmi bohatý, pořádáme řadu festivalů, výstav a kulturních akcí, které posilují komunitní život v našem městě. Jedním z nejvýznamnějších kulturních událostí je tradiční hudební festival Karel Valdauf, který je jedním z největších dechových hudebních festivalů v České republice. Letos se konal již 26. ročník, kdy pátek před hlavním festivalem vystoupily kapely jako Xindl X, Anna K a Michal Hrůza. V minulém roce zde vystoupila legendární kapela Olympic a také Žlutý pes. Samotný festival Karel Valdauf, který začíná v sobotu a končí v neděli, láká návštěvníky z širokého okolí a je jedním z největších dechových hudebních festivalů v naší zemi.

Město také nabízí širokou škálu sportovních a rekreačních aktivit, včetně moderního sportovního areálu a cyklotras, které jsou propojeny s okolními obcemi. Zvláštní pozornost věnujeme rekreačnímu areálu Velký rybník, který má obrovský potenciál. V současné době na jeho budoucí podobě pracují architekti, kteří do procesu zapojují i místní obyvatele. Ti mají možnost spoluutvářet budoucí podobu tohoto významného volnočasového a rekreačního místa.

Jaká je úroveň spolupráce mezi obcemi v našem regionu a Jihočeským krajem? Jaké jsou hlavní oblasti, ve kterých spolupracujete?

Spolupráce mezi obcemi v našem regionu a Jihočeským krajem je klíčovým faktorem pro úspěšný rozvoj celého regionu. Se starosty máme výborné vztahy a úzce spolupracujeme v různých oblastech, jako jsou kultura, doprava, školství, zdravotnictví a bezpečnost. Důležitou součástí naší spolupráce s Jihočeským krajem jsou dopravní stavby. Jihočeský kraj v současné době projektuje stavbu tzv. „severního obchvatu“ našeho města, na který místní obyvatelé čekají více než dvacet let. Tento obchvat výrazně odlehčí dopravní zatížení v centru města a zlepší kvalitu života obyvatel. Zároveň je ve fázi studie tzv. „příčné narovnání silnice II/156“ od Veselky po Čeřejov, která je velmi nebezpečná a pravidelně na ní dochází k dopravním nehodám, bohužel i smrtelným. Tyto významné stavby našemu regionu výrazně pomohou a přispějí k bezpečnější dopravní infrastruktuře.

Spolupracujeme také v oblasti bezpečnosti, kde naše městská policie na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává činnost i v sousedních Borovanech. Tento pilotní projekt, který je prvním svého druhu v našem regionu, jsme spustili před půl rokem a již nyní můžeme říci, že tato spolupráce přináší vynikající výsledky. Na konci roku plánujeme projekt vyhodnotit a rozhodnout o jeho dalším rozšíření.

Spolupráce s Jihočeským krajem a sousedními obcemi nám umožňuje efektivně řešit problémy a společně rozvíjet náš region.

Zapojujete občany do rozhodování o budoucnosti města? Jakým způsobem?

Ano, zapojení občanů do rozhodování o budoucnosti města je pro nás velmi důležité. Pořádáme veřejná setkání, diskuse a ankety, kde občané mohou vyjádřit své názory a návrhy. Rovněž využíváme moderní technologie, jako jsou online platformy, kde mohou lidé sdílet své podněty. V rámci investičních projektů propojujeme architekty či projektanty s lidmi, kteří mají praktické zkušenosti. Například u rekonstrukce mateřské školy je klíčovou osobou ředitelka MŠ, a to samé platí u projektu „dětské skupiny“. Je pro nás důležité, aby výsledky projektů nebyly jen architektonicky vynikající, ale také funkční. U projektů, jako je rekreační areál „Velký rybník“, zapojujeme prostřednictvím architektů širokou veřejnost – ať už formou dotazníků, nebo tzv. kulatých stolů.

Za mě je to jednoznačně správná cesta. Je důležité, aby obyvatelé společně s vedením města tvořili místo, kde se nám všem bude dobře žít.

https://tsviny.cz/