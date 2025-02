Korupce je jednou z možností, jak přežít válku. Inzeráty nabízející za příslušný obnos být stažen z první frontové linie do klidného zázemí, nebo dokonce trvalé uvolnění z vojenské povinnosti vyhledávají jak vojáci, tak jejich rodiny. Peníze ale nelze zaplatit kdekoli a komukoli.

Nejdražší je kurská fronta

V roce 2023 se na jednom z nelegálních ruských webů objevila nabídka. Autor nabízel za částku začínající na 500 tisících rublech (v současnosti přibližně 140 tisíc korun) možnost „vyplatit“ se z války. Cena závisela na mnoha okolnostech. Jestli se jedná jen o obyčejného vojáka, člověka, který podepsal smlouvu a dostal zaplaceno, nebo zda jde o vězně, který si svobodu vykoupil odchodem z cely na frontu.

Redaktor ruského webu Važnyje istorii se nedávno pod záminkou, že je „zákazník“, s autorem nabídky spojil. Zjistil zajímavé okolnosti. Například cena se odvíjí i podle toho, z jakého úseku fronty uchazeč pochází, jestli bojuje v Luhanské, nebo Donbaské oblasti, případně na kurském válčišti. Právě Kurská oblast je nejdražší. Tam si musí voják a jeho rodina připravit tři miliony rublů, což je okolo 840 tisíc korun.

Že systém, kdy například potvrzení o invaliditě po zranění a neschopnosti další služby vydá vojenská lékařská komise, funguje, potvrzují novinářům i rodiny těch, kterým se to už podařilo.

Statisíce za dovolenou, při které se voják vypaří

Mezi levnější varianty se počítá odchod z první linie daleko za frontu, třeba do výcvikových táborů. V úvahu přichází i měsíční dovolená. Za to se platí od 700 tisíc rublů do jednoho milionu, tedy kolem 200 až 300 tisíc korun v přepočtu. Dovolenou se pak snaží voják využít k útěku z vlasti nebo se schová před úřady někde v Rusku.

Za úplatek je možné opustit i Ruskem okupované připojené ukrajinské republiky Donbasu a Luhanska. Tady totiž hrozí mužům mnohem víc odvod do armády a vyslání na frontu. Peníze načerno se lékařům platí i za sebezranění, například průstřel ruky či nohy. Úplatek zajistí, že nikdo nezkoumá, jak ke zranění došlo.