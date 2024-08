Borovanský klášter zve na Bitvu o Slamburk, výstavu kostýmů z velkofilmu Jan Žižka a další zajímavé akce

KOSTÝMY Z VELKOFILMU JAN ŽIŽKA

Prohlídková trasa kláštera v Borovanech se začátkem srpna převlékla do nového. Originály kostýmů z českých pohádek vystřídaly kostýmy z akčního filmu režiséra Petra Jákla Jan Žižka.

Tento historizující dramatický snímek z roku 2022 je s rozpočtem zhruba půl miliardy nejdražším filmem, který byl v České republice natočen. Výtvarného zpracování středověkých kostýmů se ujala návrhářka Kateřina Mírová, která v minulosti oblékla i herce z filmů Rebelové nebo Čert ví proč. Jedenáct originálů kostýmů použitých při natáčení Jana Žižky zapůjčilo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a instalovány jsou v prohlídkové trase s názvem Šesti smysly se zážitky. V jejím průběhu poznáte historii kláštera formou prožitku s pomocí všech smyslů.

BITVA O SLAMBURK

Pro děti je v sobotu 24. srpna v parku borovanského kláštera opět připravena tematická akce plná rytířských her, soutěží a bohatého doprovodného programu.

„Malí rytíři se utkají pod praporem svého velitele, aby pro svou družinu získali co nejvíce bodů a vyhráli tak Slamburský zlatý poklad. V závěru dne se družiny pokusí ubránit nebo dobýt hrad Slamburk, postavený z balíků slámy. Celou akci zakončí slavnostní zapálení Sokolího hrádku nejlepšími střelci z řad zúčastněných rytířů. Během celého dne je pro návštěvníky připravený doprovodný program, workshopy a občerstvení. „ uvedl zakladatel a organizátor Bitvy o Slamburk Jiří Havlis.

Akce je přizpůsobena všem dětem, které mají chuť se zúčastnit, ale nejvíce si ji užijí rytíři starší 5 let. Připraveno bude více než 20 disciplín pro malé i velké. Vyzkoušejí si například střelbu z luku, praku a trebuchetu, utkají se v boji s řemdihy nebo na kládě, osedlají dřevěného koně nebo si vybijí energii v bitvištích. Každý jen to, na co si troufne, není povinností zúčastnit se všech disciplín.

Návštěvníci si jistě užijí i šermířská vystoupení uskupení Fedrfechtýři, které inscenuje duely, bitky, šarvátky a řeže z nejrozličnějších dějinných období. Kromě řinčení zbraní různých rozměrů a tvarů publikum uvidí a uslyší salvy z kanónů a pušek, víření bubnů, třepotání pestrých praporů a možná dojde i na hry s ohněm. Více informací a registraci do družin najdete na www.slamburk.cz.

STÁLÉ EXPOZICE

V Podzámčí kláštera naleznete další dvě expozice, které jsou cílené především na děti. Jak si žijí čerti v pekle, z čeho se vaří pekelné dobroty, co se musí naučit malí čerti ve škole a jak vypadá komnata samotného Lucipera? To vše a mnohem víc vám ukáží naši průvodci při prohlídce Peklománie. A kdo se nebude bát, může si za odměnu vyzkoušet i jízdu pekelným tobogánem.

Pokud raději jezdíte vlakem, je právě pro vás připravena expozice železnice Vlakem z Borovan tam a zpátky. Jaké vlaky jezdili v době první republiky? Jak vypadal každodenní život na železnici? Co znamená zkratka KFJB? Chcete si vyzkoušet, jak se sedí v historickém vagónu nebo se podívat na funkční model železnice? Prohlédnout si můžete i modely vlakových souprav a lokomotiv nebo prvorepublikovou kancelář výpravčího.

Hudba a divadlo

Na letní scéně v klášterní zahradě můžete do konce prázdnin navštívit několik zajímavých kulturních akcí. Dvě představení přiveze Divadlo A. Dvořáka Příbram. Pro dospělé zahraje skvělou hudební komedii Figaro a pro děti Pohádky do kapsy se spoustou písniček.

V pátek 16. srpna zde vystoupí kapela Portless, do roku 2012 známá jako Support Lesbiens. Těšit se můžete jak na staré hity „Supportů“ tak na nové skladby. Jako speciální host koncertu vystoupí rapper Henry D.

Navštivte Klášter Borovany a vytvořte si nezapomenutelné letní vzpomínky. Více informací a najdete na www.borovansko.cz