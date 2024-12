BROUMOVSKO – BOŽÍ KLID

V historii obsahoval dva světy, český na polické straně a německý na broumovské straně, kam benediktini již ve 13. století pozvali německé osadníky. Ano, celá staletí až do 20. století zde existovaly oba světy společně a ke společnému prospěchu. Krajina byla formována kláštery, polickým i broumovským. Broumovský klášter se díky husitským nepokojům stal místem, kam se z pražského Břevnova uchýlili benediktini a vzniklo tak velmi výjimečné dvojopatství Břevnov – Broumov. Uskupení, díky kterému můžeme dnes obdivovat množství vrcholných barokních památek v čele s broumovským klášterem a kostely, které po roce 1700 nechal postavit opat Otmar Zinke. Můžete se nechat okouzlit malebnými obcemi Policka s roubenými chalupami, které jsou rozesety až k vrcholovým partiím Broumovských stěn. Stejně úchvatná je úrodná Broumovská kotlina sevřená věncem hor, pískovcových stěn a lesů. A uprostřed toho všeho město Broumov s řadou věží a historických staveb jako srdce zářící do kraje.

Broumovsko vám může nabídnout překvapivě mnoho. Od pěších výletů do skal, přes návštěvu muzeí, galerií a kulturních akcí, které dokáží zaujmout svou nadregionální úrovní. Ale co vás jistě překvapí, je Broumovsko protkané cyklotrasami. Cyklotrasami, kde si na své přijdou jak běžní výletníci, rodiny s dětmi, či zkušení bikeři. Máme tu pro každého něco. A ať už plánujete pohodovou vyjížďku, nebo se chystáte šlápnout do pedálů a vyrazit vstříc adrenalinovým zážitkům, můžete auto nechat doma, vzít kolo a přijet na Broumovsko vlakem. Je to skvělá volba. Nechte se inspirovat a dorazte prozkoumat Bike Resort Broumovsko. Podzim je pro jeho poznávání ideálním obdobím. A spolu se sousedním Valbřišskem nabízí celý přeshraniční region 1.600 kilometrů cyklotras, to už stojí za návštěvu. A kdy jindy, než když se krajina zbarví barevným listím, ale také nezvyklou červení místních polí.

A pokud nevíte, co vás může na kole na Broumovsku čekat, nabízíme vám několik osvědčených tipů na výlety. Můžete si i tematicky vybírat. Příroda se skalními městy, nádherná architektura nebo vás láká adrenalin? Je to jen na vás. Jako příklad jsme za vás vybrali dvě trasy. Jednu kolem skalních měst a druhou mezi barokními kostely.

Výlet kolem Adršpašsko-teplických skal je fyzicky středně náročný, avšak pohodový, poznávací a vyhlídkový okruh kolem skalních měst. Mohl by být krásným začátkem objevování Broumovska, pokud jste ještě s objevováním nezačali. Stačí vzít kola a nastoupit s nimi do vlaku a v Teplicích nad Metují s nimi zase vystoupit. Objevíte tak Jiráskovy skály se zámečkem Bischofstein a zříceninou skalního hradu Skály. O kus dále můžete kola odložit a vyběhnout na rozhlednu Čáp, kde vás očaruje překrásný výhled na Teplické skály a za dobré viditelnosti třeba i na Krkonoše s typickou siluetou Sněžky. Další zastávku si můžete udělat v Adršpachu na hradě, či na zámku, kde je horolezecké muzeum. Samozřejmě by neměla chybět zastávka s něčím dobrým na zub a ejhle, už jste zase zpátky v Teplicích nad Metují.

A pokud se rozhodnete přespat, můžete si druhý den udělat cyklovýlet kolem Broumova po několika kostelích z Broumovské skupiny kostelů. Při tomto výletu se můžete těšit na objevování barokních skvostů z 18. století od architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, které jsou po právu označovány za barokní perly regionu a byly nedávno prohlášeny za národní kulturní památku. Kolik kostelů se rozhodnete objevit a jak si poskládáte trasu mezi nimi, je čistě jenom na vás. Věřte, že každý z kostelů vás okouzlí a strávíte tam víc času, než jste původně plánovali a bude vám dobře. Není přeci důležité jen hromadit kilometry, je třeba myslet i na duši.

A pokud naopak máte rádi dobrodružství, tak se už chystejte na cestu. Opravdovou výzvou pro zkušené bikery je na Broumovsku trasa „Rallye Sudety“. Jedná se o stabilně značenou trať jednoho z nejtěžších závodů horských kol v ČR. Můžete si vybrat ze tří úrovní obtížnosti a nezapomenutelný zážitek je zaručen.

Barevný podzim, kilometry cyklotras, regionální produkty, staletími utvářená krajina, boží klid, všechno, po čem vaše duše touží, to je Broumovsko.

Detailní informace a popis dalších cyklotras naleznete na www.bikeresort.broumovsko.cz . A pokud budete chtít vědět ještě víc, www.broumovsko.cz je tu jen pro vás.

https://www.instagram.com/broumovsko/ https://www.facebook.com/Broumovsko