Brýle doslova na míru. Uvidíte svět opět v jasných tvarech a barvách

Společnost Rodenstock, která se zaměřuje na biometrické brýlové čočky, představuje v rámci své filozofie B.I.G. VISION® FOR ALL novinku: brýlové čočky B.I.G. EXACT® Sensitive. Tyto brýlové čočky jsou první svého druhu. Jsou optimalizované na základě biometrických parametrů očí a zároveň zohledňují i individuální senzitivitu zraku. Tímto spojením brýlové čočky přináší maximální pohodlí a ostrost vidění. Jednoduše řečeno: takovéto brýle budou opravdu jen pro vás a světu kolem vás vrátí ostrost a jas. Jak to dělají?

Evoluce v B.I.G. VISION®

Po více než pěti letech výzkumu, analýze dat milionů očí, provedení dvou komplexních uživatelských studií a vědeckého sledování pohybů očí představuje Rodenstock zcela nový přístup ke zlepšení vidění a zvýšení pohodlí při nošení brýlí. V rámci vývoje vznikl Index vizuální senzitivity, který ukazuje, jak rozdílná senzitivita zraku ovlivňuje vnímání a kvalitu vidění individuálně u každého jednotlivce.

Studie přinesla klíčová zjištění:

Osoby s nízkou vizuální senzitivitou téměř nezaznamenávají změny v kvalitě vidění, například při změně dioptrických hodnot v jejich předpise. Naopak lidé s vysokou vizuální senzitivitou vnímají drobné odchylky a jejich pohodlí při vidění je narušené. Reagují tedy i na drobné změny, které jim nové brýle přinášejí.

Na základě těchto poznatků Rodenstock vytvořil brýlové čočky, které přesně odpovídají individuální senzitivitě zraku každého nositele a výrazně tak vylepšují celkové vnímání.

Harmonie při vidění na různé vzdálenosti a do různých směrů

Naše oči vykonávají denně až 250 000 pohybů, neustále přeostřují na různé vzdálenosti a přepínají mezi tím, co sledují v periferii a tím, co se stane jejich bodem zájmu, tedy zaostří na konkrétní objekt.

Tyto vysoké nároky na vidění jsou velmi dynamickým procesem. Nové brýlové čočky B.I.G. EXACT™ Sensitive tento dynamický proces podporují a zajišťují plynulé a pohodlné vidění na všechny vzdálenosti a do všech směrů.

Významné zlepšení kvality a pohodlí při vidění

Brýlové čočky B.I.G. EXACT® Sensitive prošly studií a testováním ve spolupráci s univerzitou aplikovaných věd v Mnichově. Výsledky potvrdily výrazné zlepšení:

28% zlepšení plynulosti vidění při čtení textu.

24% zlepšení plynulosti vidění při změnách pohledu na různé vzdálenosti.

35% zlepšení orientace v prostoru.

Celkem 83 % účastníků studie preferovalo nový design brýlových čoček B.I.G. EXACT® Sensitive díky zvýšenému pohodlí při vidění.

Biometrické brýlové čočky B.I.G. EXACT™ Sensitive přinášejí další zlepšení zrakové pohody a mohou nabídnout nositelům brýlí vysoce personalizované řešení, které poskytuje nejostřejší možné vidění společně s rychlým a pohodlným návykem.