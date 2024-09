„Chceme být znovu světoví“, říká Tomáš Goláň, lídr ODS do krajských voleb ve Zlínském kraji

Které téma z vašeho programu je podle vás nejdůležitější?

Témata v našem programu jsou vzájemně provázaná. Když mluvíme třeba o dopravní infrastruktuře, je to současně problematika dopravy, investic i spolupráce mezi státem, krajem a obcemi. Jsem člověk, který se dívá hodně dopředu, jedno téma bych ale přece jen vypíchl. Zlínský kraj musí mít ambici stát se světovým technologickým centrem. Potřebujeme talentované mladé lidi, zvláštní pozornost si proto zasluhuje vysoké školství.

Když zmiňujete vzdělání. Jaká je podle vás dostupnost a kvalita vzdělávání ve Zlínském kraji, od školek po vysoké školy?

Školky u nás mají spíše výchovný a sociální charakter. Osobně bych nechal co největší svobodu v zakládání různých forem školek či hlídání dětí. Je to důležité téma kvůli podpoře života mladých rodin. Chceme maminkám a tatínkům na rodičovské usnadnit návrat do pracovního procesu. Základní a střední školy jsou na slušné úrovni, ale stále mají potenciál ke zlepšení. Vysoké školství je pak zcela samostatné téma. Jsem hrdý na to, že kvalita Univerzity Tomáše Bati roste, protože v ní je nesmírný potenciál

V programu hodně cílíte na mladé. Co jim chcete nabídnout, aby v kraji zůstávali?

Lidé si Zlínský kraj za svůj domov vyberou, pokud jim bude dávat smysl zde žít. Proto musí jako první vzkaz zaznít, že začíná nová éra Zlínského kraje. Právě teď přichází obří investice do nových technologií a brzy se otevřou i špičkové obory na UTB, ve hře je také kampus, který by nabídl zázemí, ubytování i zábavu. A to je teprve začátek. Ruku v ruce s tím přijdou i pracovní příležitosti a vyšší mzdy. Více peněz se odrazí v chuti utrácet a rozvoji služeb. A pokud se bavíme o rozvoji služeb, velmi tomu napomůže i rozvoji turistiky.

Mluvíte o investicích a nových pracovních místech. Mohl byste být konkrétnější, jak v tomto ohledu může kraj pomoci?

Kraj má kromě vlastních investic také nástroje k podpoře soukromých a komunálních projektů s vysokou přidanou hodnotou či s velkým multiplikačním efektem. Pokud například několik obcí a soukromých firem připraví projekt na likvidaci odpadů, sdílení energií, ochranu životního prostředí apod., měl by v tom kraj hrát významnou roli a být tím, kdo s tím dokáže maximálně pomoci, a to i na úrovni financování. Jsou to oblasti, ve kterých se potkává soukromý a veřejný zájem. Jako příklad se v našem kraji nabízí Baťův kanál. Podařilo se zachránit unikátní technické dílo, které dnes láká desetitisíce turistů na služby spojené s vodní turistikou a cykloturistikou. Kanál přinesl práci a peníze. Smyslem kraje má být hledání a nacházení takových synergií.