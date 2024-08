Čtyři důvody, proč mít vrtanou studnu a vrt pro tepelné čerpadlo

Mít vlastní zdroj vody a tepla, který je nezávislý na počasí, je čím dál aktuálnější. Dlouhodobá horka často vedou k omezování spotřeby vody z veřejných vodovodů, nevlídné počasí naopak limituje získávání tepla ze slunce. Řešením pro obojí jsou vrty, konkrétně vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla.

Vrtaná, nebo kopaná?

U starších domů najdeme nejčastěji studny kopané. Naproti tomu u moderních budov volí investoři zpravidla studnu vrtanou. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Ten hlavní spočívá v hloubce, a tím pádem i v kvalitě vody, kterou z ní získáme. Vrtaná studna je zdrojem kvalitní, pitné, vody, kterou bere z hloubky mnoha desítek metrů, studny kopané poskytují spíš vodu užitkovou pocházející z vrstev blíže povrchu.

Kopat studnu svépomocí je dovoleno pouze do hloubky tří metrů. Na hlubší musíte povolat odborníky. V konečném výsledku vás kopaná studna vyjde dráž než ta vrtaná. A to i přes to, že vrtanou studnu si na rozdíl od té kopané sami nepostavíte a budete muset vše svěřit profesionálům.

Odměnou vám ale bude skutečně kvalitní zdroj vody. Konstrukce vrtané studny totiž umožňuje oddělit podpovrchovou vodu od vody podzemní, která není přímo závislá na dešti či suchu.

Čtyřikrát pro vrt

Argumentů, proč mít u domu vlastní studnu, je několik a letošní léto je všechny podtrhlo.

Především díky studně získáváte spolehlivý zdroj vody pro zalévání zahrady nebo do bazénu. Zalévat vodou ze studny je ekonomické a ekologické řešení. Používat tuhle vodu k doplňování bazénu snižuje nejen zátěž veřejného vodovodu, ale opět i vaší peněženky.

Studna může také přímo dodávat vodu do vodovodu v domě, což zajišťuje nezávislost na veřejné síti. Filtrační jednotka zajistí, že voda z vrtu je pitná a bezpečná a vy ji budete moci používat nejen v koupelně a na toaletě, ale také k vaření a pití.

Kromě vody můžeme pro rodinný dům získávat z hlubin země ale i teplo. Tepelných čerpadel existuje řada typů. Čerpadlo vzduch-voda odebírá teplo z venkovního vzduchu a předává ho vodě v topném systému. Tepelné čerpadlo voda-voda předává topnému systému teplo odebrané z podzemní vody a čerpadlo země-voda teplo ze země.

Geotermální čerpadlo napojené na vrt a čerpající teplo ze země je výhodné proto, že je zcela nezávislé na počasí. Jde o nejefektivnější způsob, jak získat teplo pro váš dům. Navíc jeho chod je, na rozdíl od čerpadla na vzduch, bezhlučný. Počáteční investice je sice vyšší, ale životnost čerpadla napojeného na vrt je mnohem delší než u čerpadla na vzduch, které má životnost cca 10 let.

Čtvrtým argumentem pro pořízení vlastní studny a tepelného čerpadla je pochopitelně ekologie. Mít vlastní zdroj vody a tepla snižuje závislost na fosilních palivech a přispívá k ochraně životního prostředí.

Vlastní zdroj je jistota

Mít vlastní zdroj vody i tepla se stává čím dál výhodnějším. Výkyvy nevypočitatelného počasí a nejistá situace v cenách energií na to ukazují zcela jednoznačně.

Vrty pro teplo i vodu si můžete nechat vyhloubit od společnosti Vodovrty, s.r.o. Za třicet let své existence jich realizovala více než osm tisíc. Vrtné práce provádí ve všech hloubkách, průměrech i typech geologických formací a také v těžko přístupných, svažitých terénech. Realizuje studny a geotermální vrty pro účely zásobování rodinných domů, chat, provozních, výrobních a zemědělských středisek i obcí. Projekty nabízí i kompletně na klíč, tedy včetně kolaudace.