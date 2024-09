Divadlo Loutek Ostrava žije!

Máte za sebou svou první sezónu v Divadle Loutek Ostrava, jak byste ji zhodnotila?

Sezóna 2023/2024 nebyla jednoduchá, nejen pro mne, ale v podstatě pro všechny zaměstnance. Nastoupila jsem v létě a divadlo hned na podzim pořádalo velký mezinárodní festival Spectaculo Interesse, slavilo 70 let, a ještě jsme v listopadu zvládli nastudovat inscenaci Medvěd, který tam nebyl. Start byl tedy náročný. Na jaře jsme odpremiérovali výtvarně velice zajímavou Orwellovu Farmu zvířat a v květnu inscenaci o jinakosti s názvem Nejhorší věc na světě. Současně jsme realizovali řadu skvělých projektů, např. MeetLoutky - soubor seminářů pro pedagogy, lektory a studenty pedagogických oborů, Kouzelnou vstupenku - charitativní projekt, který ve spolupráci s organizací ADRA umožní návštěvu divadla dětem se sociálně slabších rodin a také jsme připravili rozsáhlou výstavu Loutky na hrad!. Mimo to jsme začali připravovat projekty týkající se hostování a stáží v zahraničí, díky kterým se do konce letošního roku podíváme do Polska, Belgie, Slovinska, Turecka a Japonska.

Z VÝTVARNĚ ZAJÍMAVÉHO PŘEDSTAVENÍ FARMA ZVÍŘAT

Už druhým rokem budete spolupracovat s uměleckým šéfem Jakubem Maksymovem, který do Divadla Loutek Ostrava nastoupil minulý rok v listopadu. Jak spolupráci s ním vnímáte?

Jakuba Maksymova jsem oslovila již v době, kdy jsem se připravovala na výběrové řízení na pozici ředitelky DLO a jsem opravdu velice šťastná, že mou nabídku nakonec přijal, a pomůže mi divadlo po umělecké stránce rozvíjet. Je to mladý dramaturg a režisér s řadou ocenění v oblasti loutkového a objektového divadla, má zkušenosti ze zahraničí a svůj specifický režijní rukopis. Jeho práce mne velice baví, a věřím že mi do budoucna pomůže ostravské loutky umělecky odlišit a postavit na špičku loutkové scény nejen v České republice.

Novou divadelní sezónu v Divadle Loutek Ostrava odstartujete už 22. září. Jaká představení jste na letošek připravili?

Mezi novinky, na které se mohou nejen malí diváci těšit, budou právě dvě premiéry Jakuba Maksymova. Pilot a Malý princ zabývající se počátky létání a životem pilota a spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho, inscenace Jedenáct babiček pak bude vtipně vyprávět o různých životních stylech opatrovnic malé Klárky, kdy je nám předlohou kniha Olgy Černé. Dále budeme zkoušet s Veronikou Poldauf Riedlbauchovou klaunskou grotesku Oplatky se nepečou a s režisérem Jiřím Ondrou Pley Boyz, o útrapách dospívajících chlapců nejen pro dospívající chlapce. Na repertoáru však nebudou chybět ani další oblíbené tituly jako jsou inscenace s postavičkami Bata a Lata pro děti od 6 měsíců, pro diváky pejskaře Fuj je to!, Myši patří do nebe dle předlohy Ivy Procházkové, hudební inscenace Prodaná nevěsta nebo cenami ověnčené Dvě čárky.

Minulý rok jste říkala, že byste chtěla posílit představení pro věkovou hranici od 13 let a výše, podařilo se vám to?

Už zmiňované Farma zvířat, která je doporučenou školní literaturou a Nejhorší věc na světě, jež se zabývá velice aktuálními tématy moderním divadelním jazykem, jsou určeny právě pro náctileté publikum. Letos přibydou Pley Boyz a v budoucnu plánujeme v každé divadelní sezóně alespoň jednu premiéru pro tuto věkovou skupinu. Není jednoduché mladé lidi do hledišť v současné době nalákat, klademe si náročný cíl.

Kromě zmiňovaných představení může se vaše publikum těšit i na vámi pořádaný říjnový mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse?

Mezinárodní loutkářský festival letos bude od 2. do 6. října 2025. Jelikož na festival zveme soubory z Evropy a zámoří, už nyní dramaturgická rada vybírá inscenace a produkce projednává technické podmínky, abychom do Ostravy přivezli to nejzajímavější a nejlepší, co za poslední 2 roky vzniklo. Opět plánujeme hrát v několika divadlech a v netradičních prostorech, představit profesionální soubory, ale také podpořit mladé tvůrce. Součástí festivalu bude i přehlídka studentských projektů z tuzemských i zahraničních vysokých uměleckých škol a nebude chybět ani Off program plný koncertů, diskuzí a workshopů.

Od letoška budete mít i novou formu předplatného. O co půjde?

Na některá představení se naši diváci nemohou dlouhodobě dostat, neboť je o ně obrovský zájem. Rozhodli jsme se tedy připravit pro diváky tři druhy předplatného dle věkové kategorie dětí, díky kterému si zajistí místa v hledišti. Naše předplatná Předškolák, Školák a Teenager obsahují dvě úspěšné inscenace našeho repertoáru, premiérový titul a pro zpestření i jedno představení hostujícího souboru.

Vaše divadlo nepřestává žít ani přes léto. Kromě Pimprléta máte až do konce října na Slezkoostravském hradu výstavu Loutky na hrad! Stojí podle vás za to se na výstavu podívat?

Rozhodně! Loutky, které ležely v depozitáři náš ateliér opravil a zrekonstruoval, a v podkrovní Galerii Slezskoostravského hradu tak vznikla nádherná rozsáhlá výstava. Výstava je také edukativní a je doplněna textovými panely, které návštěvníky seznamují s různými typy loutek. U konkrétních loutek pak mohou nalézt také popisy ve které inscenaci byly použity. Výstava je proto určena nejen dětem, ale také dospělým, kteří mohou zavzpomínat na svá oblíbená představení z našeho minulého repertoáru. Pokud máte tedy cestu k nám do Ostravy, srdečně zveme!