Dobrá rada pro každého ptákomila. Ptáčata nechte ležet. Záchranu nepotřebují

Je to marný, je to marný, je to marný. Tenhle slovní obrat z českého komediálního snímku Jáchyme, hoď ho do stroje! pronášejí pracovníci Národní sítě záchranných stanic pro volně žijící živočichy každý rok zhruba touhle dobou. Útočiště určená pro zraněné či jinak trpící tvory jsou totiž opět zahlcená ptáčaty. A jako obvykle jde hlavně o ty malé opeřence, kteří by bez zásahu člověka bez většího problému přežili.

„Záchranné stanice v loňském roce přijaly 8204 ptáčat volně žijících druhů. Letos to zřejmě bude více. Národní síť záchranných stanic přijímá nyní okolo stovky ptáčat denně. Mnohdy jde o mláďata, která lidé seberou rodičům přímo před zobákem. Jenom proto, že netuší, jak se v případě nalezeného ptáčete zachovat,“ říká pro deník Metro Petr Stýblo z ČSOP.

Nežádoucí evergreen

Přesně v této době, tedy koncem května, ptáčata opouštějí hnízda. To však neznamená, že se děje něco nepřirozeného.

„Mláďata mnoha druhů prostě opustí hnízdo dříve, než se naučí létat. Rozptýlí se po okolí, ale jsou nadále pod dohledem rodičů. Ti je krmí a postupně učí létat. Nemá smysl, aby lidé při nálezu ptáčete reagovali tím, že ho seberou, odnesou a pak v tom lepším případě hledají pomoc záchranné stanice. V tom horším případě mláďátko piplají doma,“ kroutí hlavou Stýblo.

Máte pochyby? Zavolejte

Najdete-li ptáče a budete mít pochyby, zda mu máte pomoci, ideální je zavolat odborníky ze záchranné stanice prostřednictvím kontaktů na webu zvirevnouzi.cz nebo z jejich dispečinku 774 155 155. Lze poslat i fotografii ptáčete a pak přesně dodržet to, co odborníci radí.

„Telefonátů týkajících se ptačích mláďat je několik stovek denně a to je dobře. Jenže přibývají i případy nesprávně odebraných ptačích mláďat. Těm pak ošetřovatelé v záchranných stanicích musejí zbytečně dělat náhradní rodiče,“ doplňuje Stýblo.

Napadená ptáčata raději neřešte

Záchranné stanice v tomto období nestíhají a jsou výjezdy a péčí o zvířata kriticky vytížené. I z tohoto důvodu je lepší pro radu kontaktovat již zmiňovaný dispečink. Ideální rada, kterou by se měli řídit i čtenáři deníku Metro, podle Stýbla zní: pokud je ptáče na nebezpečném místě, stačí ho vyzvednout na nejbližší větev, parapet, stříšku a vzdálit se.

„Pouze ptáčata s neopeřenými částmi těla, která ještě ani nestojí na nohách, patří zpět do hnízda, a není-li to možné, pak do záchranné stanice. Ptáčata napadená kočkou či jiným predátorem pokud možno nezachraňujeme. Správný postup si však vždy předem zkonzultujte s odborníky,“ uzavírá Stýblo.