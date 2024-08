Domov pro seniory Burešov, p.o

Domov pro seniory Burešov je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a poskytuje dvě sociální služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Naší snahou je, aby péče byla laskavá, empatická a plně respektující každého klienta až do závěru života.

Klíčovou roli v rámci péče hraje znalost životního příběhu klienta – biografie. Umožňuje nám nejen hlubší porozumění jeho potřebám a preferencím, ale také nám dává nástroje pro individuální přístup, který může významně zlepšit kvalitu života až do jeho posledních dní. Biografická péče staví na znalosti osobních zálib, zvyků a životních zkušeností klienta. Tyto informace jsou základním stavebním kamenem pro vytvoření prostředí, které je klientovi co nejbližší a co nejvíce mu připomíná jeho domov. Dáme na to, aby se klient cítil bezpečně a respektován. Tento přístup je obzvláště důležitý u klientů s demencí, kde se díky znalosti jejich životního příběhu můžeme lépe vyrovnávat s jejich změněným chováním a poskytovat jim pocit jistoty a důstojnosti.

V závěru života, kdy přichází na řadu paliativní péče, se stává tento individuální přístup ještě významnějším. Naše filozofie, že „každý den stojí za to prožít co nejlépe“, se promítá i do péče o klienty v poslední fázi života. Biografické údaje nám pomáhají nejen zmírnit fyzickou a psychickou bolest, ale také zajistit, aby klient prožil své poslední dny důstojně a v souladu se svými hodnotami a přáními. Důležitou součástí této péče je také zapojení rodiny, která může sehrát klíčovou roli v zajištění pohodlí a duševní pohody klienta. Celkově nám propojení znalosti biografie klienta s nastavením plánu péče v závěru života umožňuje poskytovat péči, která je nejen odborná, ale také laskavá a plně respektující individualitu každého klienta.