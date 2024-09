Dostupnost lékařů je pro Břeclavsko téma číslo jedna, tvrdí Ondřej Ďuriš

Ondřej Ďuriš je od roku 2019 neuvolněným radním Břeclavi, v brněnské firmě působí jako ředitel právního oddělení. Nyní je okresním lídrem Starostů pro jižní Moravu v krajských volbách. V zásadních tématech regionu má jasno – je to podle něj zdravotnictví, investice a životní prostředí.

„Ačkoliv žijeme v krásném regionu plném skvělých a zapálených lidí, rozhodně nejsme regionem, který by neměl své problémy. A tyto problémy je třeba řešit s místní znalostí. Jihomoravský kraj má v kompetenci mnoho oblastí, které ovlivňují náš každodenní život. My, starostové, chceme, aby se tyto oblasti řešily regionálně. Proto mají na naší kandidátce zastoupení všechny regiony,“ říká radní Břeclavi.

Sám je na šestém místě kandidátky v krajských volbách mezi starosty a starostkami z dalších částí kraje. Jako svou hlavní prioritu si vytyčil zajištění dostupnosti lékařů v regionu.

„Problém, kteří řeší řada lidí, je nedostupnost praktických lékařů. Chybí také zubaři a dětští lékaři. Kraj by měl sehrát zásadní roli v tom, abychom byli schopni lékaře do regionu přilákat. Nejsnazší cestou je vytvoření dotačních programů pro obce, které pak mohou budovat moderní ordinace a přilákat do nich lékaře. Dalším řešením akutního nedostatku lékařů může být tzv. online pohotovost. Je to linka, na kterou můžete kdykoliv zavolat a drobnější zranění nebo dotazy ohledně zdraví ihned probrat s lékařem po telefonu,“ vypočítává Ďuriš.

Vysokorychlostní trať i D 55

Velkým tématem je pak podle Ďuriše vybudování vysokorychlostní tratě napříč celým Českem. „Ačkoliv bude stavebníkem stát, potažmo Správa železnic, kraj musí sehrát roli hlavního partnera projektu. Měl by tlačit na urychlení příprav a realizace a dohlédnout na to, aby u terminálu v Břeclavi byla vybudována plnohodnotná doplňující infrastruktura,“ přibližuje kandidát.

Dostupným zdravotnictvím a vysokorychlostními tratěmi však jeho plány rozhodně nekončí. Mezi další priority řadí například urychlení příprav D55 do Břeclavi, opatření proti půdní erozi v Podluží, výsadbu zeleně ve městech nebo dostupné bydlení v regionu.

Pro všechny tyto plány bude Břeclavsko potřebovat své zástupce v krajském zastupitelstvu. Za Břeclavsko chtějí kromě Ďuriše lobbovat na kraji také starostka Strachotína Jaroslava Mikáčová, starostka Morkůvek Brigita Petrášová či místostarostka Mikulova Petra Korlaar.

„Na obcích už jsme se osvědčili, teď musíme dostat šanci i na kraji. Problémy našeho regionu známe, máme i vizi, jak je řešit. Jedině zástupce našeho regionu dokáže na kraji bojovat za lékařskou péči nebo více peněz na investice do projektů na Břeclavsku,“ uzavírá kandidát číslo 6 na kandidátní listině číslo 20.