„Dronová“ Jizerská 50. Vojenský bezpilotní letoun bude možná šířit signál nad slavným závodem

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory je pokrytá mobilním signálem jen částečně. Spojení zde funguje jen od vysílačů z osad, kam je zavedená elektřina. To se letos změní alespoň během lyžařského závodu.

Tam, kde schází spojení pozemních vysílačů, ho bude zajišťovat poprvé v historii dron střední velikosti se zabudovaným vysílačem mobilního operátora. „Je to vůbec první využití pro šíření signálu tímto způsobem,“ vysvětluje Luboš Lukasík ze společnosti T-Mobile. Operátor vyvinul tuto formu mobilního pokrytí ve spolupráci s českou dronovou firmou Primoco. Jedná se o první využití této vojenské techniky pro čistě civilní potřebu.

Volání z nebes Dvacet kilometrů čtverečních pokryje jeden dron mobilním signálem.

Dron bude nad tratí Jizerské 50 kroužit po předem naprogramované trase. Operovat může až do výšky tří kilometrů a poskytne signál pro přibližně tisíc telefonů najednou. Do budoucna by měly takové drony zajišťovat spojení až pro deset tisíc uživatelů.

Český operátor na této formě spojení pracuje v rámci celé mateřské společnosti Deutsche Telekom, která je pak bude nabízet k využití globálně. Až na několik komponentů ze dvou evropských zemí je dron vyráběný v Česku. „Není proto závislý na dodávkách z Asie nebo Ameriky,“ připomíná Ladislav Semetkovský, zakladatel firmy Primoco.

Dron se zařízením, které poskytne signál v okruhu přibližně pěti kilometrů je využitelný především v krizových situacích, jako jsou povodně, požáry rozsáhlého území nebo v oblastech, kde zcela schází mobilní spojení. Při loňských záplavách, hlavně na severní Moravě, bylo řada míst bez mobilního signálu. Do budoucnosti se uvažuje také o zprostředkování televizního signálu. Například právě pro Jizerskou 50 se přímý přenos realizuje přes signál, který se vysílá po dobu závodu z vrtulníku létajícího nepřetržitě nad tratí běžeckého závodu.

Podmínkou použití dronu je ale dobré počasí. Na rozdíl od klasických letadel schází těmto letounům odmrazování křídel, které je nebezpečím především při letech v mracích. Nezbývá než doufat, že letošní Jizerská 50 bude mít azurové nebe.