Finále Plzeň zahájí ve světové premiéře očekávaný Rok vdovy

Přehled soutěžních filmů Soutěž celovečerních hraných nebo animovaných filmů ● After Party (Vojtěch Strakatý), česká premiéra ● Její tělo (Natálie Císařovská) ● Mord (Adam Martinec) ● Noční klid (Michal Hogenauer) ● Od marca do mája (Martin Pavol Repka), předpremiéra ● Rok vdovy (Veronika Lišková), světová premiéra ● Světýlka (Beata Parkanová) ● Vlny (Jiří Mádl) ● Život k sežrání (Kristina Dufková), předpremiéra Soutěž dokumentárních filmů ● Hranice Evropy (Apolena Rychlíková) ● Ještě nejsem, kým chci být (Klára Tasovská), předpremiéra ● Jiříkovo vidění (Marta Kovářová) ● Moje nebe je horší než tvoje peklo (Kateřina Dudová) ● Pochcánek (Honza Hušek) ● Světloplachost (Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík) ● Šťastný člověk (Soňa G. Lutherová) ● Ta druhá (Marie-Magdalena Kochová), předpremiéra ● Tady Havel, slyšíte mě? (Petr Jančárek) Soutěž TV a internetových projektů v kategorii seriálová tvorba ● #annaismissing, 6. díl (Pavel Soukup) ● Adikts, 2. díl Zkratky (Adam Sedlák) ● Banáni, 1. díl Nečekaný nález (Vojtěch Moravec) ● Dobré ráno, Brno! II, 1. díl (Jan Prušinovský) ● Extraktoři, 4. díl Bouře (Roman Kašparovský) ● Metoda Markovič: Hojer, 3. díl Poslední facka (Pavel Soukup) ● Sedm schodů k moci, 6. díl (Jiří Chlumský, Martin Kopp) ● Sex o’clock, 2. série, 1. díl (Jan Bártek, Karolína Zalabáková) ● To se vysvětlí, soudruzi!, 5. díl Paní, vy jste vdova! (Matěj Chlupáček) ● Vítěz, 1. díl (Jan Hřebejk) Soutěž TV a internetových projektů v kategorii film a minisérie ● Cesta do tmy (Jiří Svoboda) ● Iveta 3 (Michal Samir) ● Tři zlaté dukáty (Mariana Čengel-Solčanská) ● Vedlejší produkt (Peter Bebjak) Soutěž studentských krátkometrážních filmů ● 3 MWh (Marie-Magdalena Kochová) ● Domov (Olexi Chubun) ● Kamenolom (Josef Švejda) ● Marie (Jan B. Piskač) ● Mimo (Piotr Jasiński) ● Mořská sůl (Leila Basma) ● O plotech a lidech (Petr Michal) ● Otcovy dopisy (Alexey Evstigneev) ● Plevel (Pola Kazak), česká premiéra ● První pacient (Ondřej Nuslauer) ● super heavy (Anastasiia Bonadyha) ● Chata (Eliška Přádová), světová premiéra