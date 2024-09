Garáž, dílna či domek na nářadí.

V případě, že nemáte střechu, pod kterou byste schovali motorku nebo auto, na zahradě se vám hromadí nářadí nebo zkrátka chcete nový prostor sami pro sebe, může být jednou z možností pořídit si hotovou betonovou garáž. Nespornou výhodou naší monolitické betonové garáže je, že pro její usazení není potřeba náročných stavebních prací. Garáž je instalována pomocí jeřábu na předem připravené patky, které hravě zvládnete svépomocí, popřípadě 2 základové pásy v přední a zadní části garáže. S tímto jednoduchým řešením se vyhnete zničené zahradě, nepořádku i nekonečnému pobíhání řemeslníků po pozemku.

Flexibilní systém výroby je základem široké palety modelů a velikostí od standardních až po velmi exkluzivní. Na garážích je přidáno tam, kde ostatní šetří. Na rozdíl od skromných, 6 cm širokých stěn běžných výrobců, se mohou naše kvalitní garáže pyšnit minimální sílou stěn od 8 cm. Vše je dokonale konstrukčně promyšleno. Například podlaha se sklonem směrem k vratům, střecha směrem k zadní stěně, velký vnitřní prostor (+16 % oproti klasické zděné stavbě) či odvětrávání. Pro výrobu našeho betonu je využito výhradně přírodních surovin jako štěrk, písek, voda a cement.

Stejně jako každá jiná statická konstrukce, podléhá i tato garáž stavebnímu zákonu. Byť u většiny standardních garáží stačí zajistit pouze územní souhlas u daného stavebního úřadu, přesto doporučujeme daný úřad předem kontaktovat a zjistit konkrétní podmínky. U větších garáží a u samostatně stojících pozemků bude potřeba vyřídit stavební povolení.

Sami máme z praxe vyzkoušeno, jak je náročné dohlížet a koordinovat jakoukoliv sebemenší stavbu. Zvláště pro běžné rodiny je to nemyslitelné, a to jak po stránce technické, tak po stránce časové. Kvalitní betonová garáž vyřeší vše najednou: úsporu zastavěného prostoru, času i finančních prostředků. Zároveň získáte do detailu konstrukčně vyřešenou stavbu s dlouhou životností, která vydrží po několik generací a kterou si můžete v případě stěhování přestěhovat s vámi.

