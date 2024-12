Historie a současnost organizovaného plavání v Hradci Králové

AQUAROBIC

= aerobní cvičení ve vodě. PS Zéva pořádá lekce AQUAROBICU ve školním bazénu ZŠ Štefánikova, HK 11, ve středu od 19.00 do 20.00 hod. Tento druh specifických pohybů ve vodě za doprovodu hudby je vhodný pro veškeré věkové i výkonnostní kategorie. Využívá vodu jako ojedinělé médium, které umožňuje zcela odlišné pohyby, jejichž účinek je zcela specifický. Teplota vody se pohybuje kolem 28 stupňů C. Tak zabraňuje přehřátí organismu. Cvičení má masážní efekt, což garantuje snížené riziko svalové horečky. Je nejvyhledávanější vodní aktivitou pro ženy a dívky.

AQUAJUNIORCLUB zahrnuje plaveckou výuku v Karetaclubu, Orkaclubu a Delficlubu

Dle vstupních dovedností jsou děti zařazené do plaveckých skupin. Neplavci se seznamují se základy plavání v dětském výukovém bazénu, zdatnější se učí plavat v plavecké dráze na mělčině velkého bazénu a ti nejzdatnější zdokonalují své plavecké dovednosti v dráze na hloubce. Do tohoto klubu se mohou hlásit malí neplavci, poloplavci a plavci od 4 do 15 let.

V těchto sportovních plaveckých klubech je kladen důraz na kvalitní technické provádění plaveckých dovedností u všech vyučovaných plaveckých způsobů (Prsa, Znak a Kraul). Děti zařazené do výuky jsou od počátku postupně připravovány na závodní plaveckou činnost. Pokud projeví zájem o zapojení do závodní činnosti, je jim umožněn přestup. Talentované děti jsou doporučeni k zařazení do plavecké přípravky Willyclubu závodního klubu E.S.A. HK Plaveckého střediska Zéva, z.s.

DELFICLUB = sportovní plavecký klub. Děti dochází do Delficlubu jednou týdně. Plavecká výuka probíhá v Plaveckém bazénu u Aldisu, vždy v pátek od 15.00 do 16.00 hodin.

KARETACLUB = sportovní plavecký klub. Děti dochází do Karetaclubu jednou týdně. Plavecká výuka probíhá v Plaveckém bazénu u Aldisu, vždy v úterý od 16.00 do 17.00 hodin.

ORKACLUB = sportovní plavecký klub. Děti dochází do Orkaclubu jednou týdně. Plavecká výuka probíhá v Plaveckém bazénu u Aldisu, vždy ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin.

WILLYCLUB = plavecká přípravka závodního klubu E.S.A.HK (Elite standart academy)

Willyclub D je skupina určená pro mladé začínající a šikovné plavce od 4 let – 6 let, kteří si chtějí zdokonalit svoje plavecké dovednosti a zároveň si užít spoustu zábavy ve vodě. Je zde kladen důraz na rozvoj dovedností skrze hravé aktivity, které pomáhají dětem osvojit si správné techniky a zlepšit výkon v plaveckých disciplínách. Tréninky jsou navrženy tak, aby byly nejen efektivní, ale i zábavné, což dětem umožňuje rychleji se učit a vytvářet si pozitivní vztah k plavání. Ve Willyclubu D se děti učí plavat s radostí a zároveň si osvojují všechny základní a klíčové prvky závodního plavání. Hlavní lekce probíhají ve školním plaveckém bazénu v ZŠ Štefánikova ve dnech pondělí, středa a v pátek odpoledne. Je možné ale docházku kombinovat s docházkou do sportovních klubů Kareta, Orka a Delfi na plaveckém bazénu.

Willyclub C je skupina určená pro mladé zdatnější poloplavce předškolního a mladšího školního roku, od 5 let – 8 let. Děti dochází na tréninky stále do školního bazénu ZŠ Štefánikova a dle svých časových možností mohou též docházet na tréninky intenzivněji, spolu s plavci Kareta, Orka či Delficlubu.

Tito malí začínající poloplavci zdokonalují své plavecké dovednosti dále, seznamují se a trénují starty, rozjezdy a obrátky u jednotlivých plaveckých způsobů Prsa, Znak, Kraul. Seznamují se a začínají trénovat delfínové vlnění a vyjma zdokonalování plavecké techniky postupně zvyšují svoji plaveckou zdatnost, trénují na delších tratích. Dle svých fyzických možností a plavecké zdatnosti a po domluvě se svými trenéry, jezdí na první plavecké závody, kde získávají nové zkušenosti. Na závodech jsou jejich odplavané časy oficiálně zapisovány v odplavaných disciplínách a vedeny ve statistice ČSPS. Malí plavci se učí osobní zaplavané časy tzv. „osobáky“ zlepšovat u všech plaveckých způsobů, ve všech disciplínách na různě dlouhých tratích.

Willyclub B je skupina určená pro zdatnější plavce staršího školního věku od 8let – 10 let.

Tato skupina je určena stále začínajícím plavcům. Skupina B má postavené tréninky převážně již na 25m dráze ve velkém plaveckém bazénu u Aldisu. Tréninky jsou připravovány tak, aby plavci této skupiny stále prioritně zdokonalovali techniku všech plaveckých způsobů, včetně Motýla a trénují na delších tratích. Dle svých fyzických možností a plavecké zdatnosti a dle domluvy s trenéry jezdí na plavecké závody a získávají první větší zkušenosti při plavání delších tratí a nově s polohovým závodem. Na těchto závodech se zapisují a vedou oficiálně časy v odplavaných disciplínách, Plavci se učí tyto osobní zaplavané časy tzv. „osobáky“ zlepšovat u jednotlivých plaveckých způsobů, na různě dlouhých tratích. Účastní se všech vypsaných krajských závodů.

Skupina K = Kondiční a zdokonalovací plavání. V případě, že se děti = plavci nechtějí účastnit závodů, ale mají zájem se nadále zdokonalovat a plavat pro udržení zdraví a kondice, je jim nabídnuto pokračování v kondiční skupině Willyclubu „K“. Kondiční plavání probíhá na 50m plaveckém bazénu ve dnech Pondělí, Středa a Pátek Do kondičního plavání dochází také plavci, kteří se výkonnostně věnují jiným sportům a plavecké tréninky jsou žádaným doplňkem – rekondiční části přípravy jejich sportovní činnosti.

Závodní klub E.S.A. HK při Plaveckém středisku ZÉVA, z.s.

Skupina A je určená pro velmi zdatné plavce staršího školního věku od 10 let – 13 let.

Tato skupina (A, A1, A2) má stavěné tréninky ve frekvenci minimální účasti 5 – 7x týdně a to převážně na 50 m či 25 m dráze na plaveckém bazénu HK u Aldisu. Plavci skupiny A na svých trénincích stále prioritně zdokonalují svoji techniku u všech plaveckých způsobů, včetně Motýla, Polohového závodu. Trénují častěji na delších tratích. Dle svých fyzických možností a plavecké zdatnosti a dle domluvy s trenéry jezdí pravidelně na plavecké závody v rámci ČR

a získávají zkušenosti při zdolávání delších tratí. Nově startují v disciplínách Motýl

a v Polohovém závodě. Na plaveckých závodech se umísťují na předních pozicích v rámci ČR. U ČSPS jsou evidovány jejich oficiální odplavané časy v jednotlivých disciplínách. Plavci se snaží svoje osobní zaplavané časy, tzv. „osobáky“ zlepšovat. Účastní se nejen všech vypsaných krajských závodů, po nominaci i závodů v rámci celé republiky ČR.

Skupina E je elitní skupina závodního klubu „E.S.A. HK“, kde jsou zařazeni nejzdatnější plavci PS Zéva, z.s., staršího školního věku od 12let – 15 let.

Plavci této skupiny trénují dvoufázově po celý týden, převážně na PB HK. Na závodech, a to nejen v rámci ČR, ale též v Německu a na Slovensku patří k Top mladým a nadějným plavcům. V roce 2024 byla velká část této skupiny E vyhodnocena a odměněna jako „Naděje Královéhradeckého sportu. Plavci skupiny E se účastní republikových závodů, jsou nominováni na Olympiády mládeže ČR. Na závodech se umísťují na předních medailových pozicích. Účastní se závodů v dálkovém plavání na 1, 3 a 5 km, kde též patří mezi špičku českých plavců.

Účelem spolku Plavecké středisko Zéva, z. s. je organizace, zřízená k zajišťování sportovních činností převážně v oblasti plavání, k zajišťování dalších sportovních aktivit za účelem posilování zdraví a fyzické kondice široké veřejnosti, zejména dětí a mládeže.

PS Zéva, z. s. v rámci své doplňkové, hospodářské činnosti pořádá aktivity ve vodě pro děti od jejich narození po osoby v seniorském věku.

Rosnička = plavání pro kojence a batolata od 6 měsíců.

Do kurzu ve středisku Rosnička jsou zařazované děti (starší kojenci a batolata) ve věku od 6 měsíců věku do 3 let

Tyto kurzy „plavání“ probíhají ve středisku „Rosnička“ při Plaveckém středisku Zéva, z. s.

Rodiče s dětmi „plavou“ ve školním bazénu ZŠ Štefánikova, HK 11 dopoledne ve dnech úterý a čtvrtek.

Formou her a říkanek je pro rodiče a jejich malé děti připraveno nenásilné seznámení s vodním prostředím a s jeho fyzikálními zákony. Cílem je naučit dítě pracovat s reflexívním zatajením dechu, umění orientace ve vodě a potápění. „Plavající děti“ jsou zdravější, pohybově zdatnější, lépe jedí a spí. Díky pravidelné docházce do organizovaného plavání v doprovodu alespoň jednoho z rodičů si lépe zvykají na pobyt v kolektivu. Maminky si zpestří stereotypní období své mateřské dovolené a přispějí k utužení zdravotního stavu děťátka a ke zlepšení jeho psychomotorického vývoje.

Rosaclub = společné plavání rodičů s dětmi mladšího školního roku od 3- 5 let

Tyto kurzy jsou pořádané v bazénu ZŠ Štefánikova, ve dnech pondělí, ve středu a v pátek ve školním bazénu v odpoledních hodinách. Jsou určené pro začátečníky, ale hlavně pro neplavce. Děti se zde seznamují s vodou, postupně získávají nové plavecké dovednosti, utužují si zdraví, ale také rozvíjejí svoji cílevědomost, zvyšují si sebevědomí a posilují vytrvalost. Vše je dělané formou hry a zábavy. Kurz má 11 lekcí, v týdnu proběhne jedna lekce týdně.

Potápky = společné plavání rodičů s dětmi mladšího školního roku od 3- 5 let

Tento plavecký club je určen pro dítka od tří do pěti let jako společná hra dětí a rodičů. Děti si postupně zvykají na práci ve skupině stejně starých vrstevníků v odpoledních hodinách V plavání s rodiči osvojují další plavecké dovednosti, utužují si zdraví, ale rozvíjejí svoji cílevědomost, zvyšují si sebevědomí a posilují vytrvalost. „Potápky“ probíhají v odpoledních hodinách v „dětském“ 50ti metrovém bazénu HK u Aldisu vždy od 17.15 – 18.15 hodin.

Plavání mateřských škol

Výukový plán a didaktika plavecké výuky pro děti předškolního věku v PS Zéva, z. s. zohledňuje psychomotorické zrání dětí v tomto období. Vychází z psychomotorických schopností, z přiměřené zátěže a z již získaných plaveckých dovedností. „Předplavecká výuka“ je realizována vždy hravou formou se soutěživými prvky.

Plavání základních škol

Plavecké středisko Zéva, z. s. HK při stanovení cílů výuky plavání vychází ze zákonu 564/2004 SB.– školský zákon, týkající se ŠVP Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Žáci dochází v rámci ŠVP a v rozšířeném vzdělávání na 1. st. ZŠ do plavecké výuky ve dvou po sobě jdoucích ročnících obsahujících minimálně 40 hodin.

Naše plavecké středisko doporučuje ZŠ a rodičům umožnit dětem docházku na výuku plavání alespoň ve třech ročnících a absolvování tzv. „KOMPLEXNÍ PLAVECKÉ VÝUKY“.

Docházející žáci na závěr plavecké výuky obdrží „Mokré vysvědčení“. Na nich jsou zaznamenány závěrečné výkony žáka.

Individuální lekce plavání.

Nehodí se Vám z časových či jiných důvodů naše nabídka na zařazení do připravených lekcí plavecké výuky? Můžete své děti (od 7 let) přihlásit, dle Vašich časových potřeb, na „individuální lekce plavání“ a to jak pro neplavce, ale i na zdokonalovací výuku plavání.

Příměstské plavecké tábory

Pro rok 2025 pro Vaše děti připravujeme na období letních prázdnin „Letní příměstský plavecký tábor“ Tentokráte s tematikou „ Toulky za historií města HK“", který bude probíhat formou výuky základního, zdokonalovacího a kondičního plavání v následujících turnusech.